Mercati: Le azioni argentine salgono fino al 12% a Wall Street, confermando una rapida ripresa

Prezzi degli asset argentini confermati in pesos e dollari (Reuters)

Giovedì le società del mercato azionario hanno battuto i mercati offshore, in particolare con Wall Street che ha accelerato il passo con la quotazione di influenti ADR nazionali, di fronte agli attuali timori di una recessione economica negli Stati Uniti e del suo eventuale impatto sugli asset locali.

Gli indici di New York hanno mantenuto forti guadagni, con il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico in rialzo del 2,2% alle 11:50. In questo contesto, i tassi di interesse statunitensi e le azioni delle società argentine che operano in dollari sono aumentati Fino al 12,2%, con il Banco Supervielle al timone.

Fonte: Rafa Borsatil – prezzi in dollari.

L’arrivo di nuovo denaro raccolto dagli investitori istituzionali ha consentito l’emergere di una costante tendenza al rialzo nel mercato azionario. Indicatore principale Merval di Standard & Poor Borsa a Buenos Aires È aumentato del 4,4% a 1.516.528 punti.

Lo shock del mercato all’inizio della settimana ha ravvivato i dubbi degli investitori sugli obblighi di debito a breve termine del governo argentino, mentre a causa del recente cambiamento nella sua politica monetaria, è diventato più difficile per il governo argentino rafforzare l’euro. Riserve della banca centrale.

Azienda Pampa Energia (+6,9% a Wall Street) Ha presentato i risultati contabili per il secondo trimestre dell’anno con un utile netto di 100 milioni di dollari, un calo del 39% su base annua alla luce di un risultato finanziario ancora peggiore.

Le obbligazioni globali – in dollari con diritto estero – sono aumentate in media dello 0,2% all’estero, mentre le obbligazioni globali – in dollari con diritto estero – sono aumentate in media dello 0,2% all’estero. Paese a rischio Dalla JP Morgan partirono nove unità per l’Argentina, in 1.569 punti Le basi.

Ha detto che nel contesto attuale ci sono posizioni sul “ritardare il tasso di cambio nominale”. Fausto SpotornoL’economista di Ferreres & Asociados, una società di consulenza, concorda sul fatto che gli attuali controlli sui cambi hanno contribuito a mitigare il crollo dei mercati locali lunedì scorso.

“I mercati internazionali sono attenti alla possibilità di una recessione negli Stati Uniti Anche se sono ancora necessarie ulteriori prove per confermare questa tendenza, l’attuale volatilità riflette la mancanza di consenso tra gli investitori, a seconda della profondità e della portata delle turbolenze , potrebbe portare a una riduzione della propensione per le attività rischiose, che incide negativamente sull’Argentina. Nonostante il calo del tasso privo di rischio, permangono dubbi sulla capacità del paese di superare i controlli sui cambi e creare un nuovo sistema monetario. Eral Per la Fondazione Mediterraneo.

Esperti Gruppo IEP (Stock Market Investing) ha dichiarato che a Wall Street “la questione attuale è fino a che punto potrà estendersi la correzione. Interpretiamo che il mercato ha trovato almeno un supporto temporaneo, ma è ancora in uno scenario Atterraggio morbidoLui Scorri verso il basso Può portare il mercato a un livello inferiore. Pertanto manteniamo la proposta di posizionamento con standard perdita di peso Rispetto ad entrambi i profili di tolleranza al rischio.”

Con una parità controllata dalla BCRA con una svalutazione mensile del 2%, il dollaro all’ingrosso è aumentato di 1,50 pesos a 938 dollari, mentre le parità di cambio si aggirano intorno ai 1.320 pesos.

A livello locale, Pietà Ortiz“Lo scenario che immaginiamo – spiega il capo economista di Wise Capital – è una ripresa graduale caratterizzata da una minore inflazione, che consentirà un rafforzamento della ripresa dei salari reali che spingerà i consumi privati ​​e dal terzo trimestre, condizionato al secondo aumento delle joint venture. Per accelerare la crescita il governo dovrà stimolare le esportazioni”. Prevediamo un inizio “serio” nel secondo trimestre del 2025.