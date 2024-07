Mercato azionario messicano: chiusura senza grandi cambiamenti nell’indice S&P/BMV IPC

Queste sono le principali funzioni della Borsa messicana, che consente sia alle aziende che ai governi di finanziare progetti



Giornata senza variazioni per l’indice S&P/BMV IPC del Messico, che ha chiuso martedì 16 luglio con una variazione del 0,07%persino il 54378,19 punti. L’indice messicano S&P/BMV IPC ha raggiunto il massimo 54.594,69 punti Il numero minimo 54068,81 punti. L’intervallo di negoziazione dell’indice messicano S&P/BMV IPC è compreso tra i punti più alto e più basso (massimo e minimo) per quel giorno in 0,96%.

La scorsa settimana, l’indice S&P/BMV IPC del Messico ha registrato un calo di… 0,08%%; Ma da un anno si registra ancora un aumento 3,56%. L’indice S&P/BMV IPC del Messico è uno di questi 7,38% Sotto il massimo di quest’anno (58711,87 punti) e a 4,96% Superiore al prezzo minimo dell’anno in corso (51.807,55 punti).

Indice azionario È un indicatore che mostra come si sta evolvendo il prezzo di un particolare gruppo di attivitàche raccoglie dati da diverse aziende o settori in una parte del mercato.

Questi indicatori sono utilizzati principalmente dalle borse di vari paesi Ognuno di essi può essere combinato da aziende con determinate caratteristiche Ad esempio avere un valore di mercato simile o appartenere allo stesso tipo di attività, in aggiunta a ciò ci sono alcuni indicatori che prendono in considerazione solo una manciata di azioni per determinarne il valore o altri che prendono in considerazione centinaia di azioni.

Gli indici del mercato azionario agiscono come Indice di fiducia del mercato azionario, fiducia delle imprese, salute economica nazionale e globale e performance degli investimenti azionari E le azioni dell’entità. Se gli investitori non hanno fiducia, i valori delle azioni tendono a diminuire.

Allo stesso modo, lavorano su misura Performance del gestore patrimoniale Consentire agli investitori di confrontare redditività e rischio; Misura le opportunità di asset finanziari o crea portafogli.

Questo tipo di indicatore cominciò ad essere utilizzato alla fine del XIX secolo Il giornalista Charles H. Dao. Ha studiato attentamente come le azioni delle società tendevano ad aumentare o diminuire di prezzo insieme, quindi ha creato due indici: uno contenente le 20 società ferroviarie più importanti (perché all’epoca erano l’industria più importante), più 12 azioni di altri tipi di società.

Oggi nella nostra economia ci sono vari indicatori e Possono essere raggruppati in base alla posizione, ai settori, alle dimensioni dell’azienda o anche al tipo di asset.Ad esempio, l’indice statunitense Nasdaq è composto dalle 100 maggiori società in gran parte legate alla tecnologia come Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA). , Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Ogni indice azionario ha il proprio metodo di calcoloMa il fattore principale è la capitalizzazione di mercato di ciascuna società che la compone. Questo si ottiene moltiplicando il valore giornaliero dei titoli nel mercato azionario corrispondente per il totale delle azioni nelle mani degli investitori.

Le società quotate in borsa sono obbligate a farlo Fornire equilibrio Della sua composizione. La suddetta relazione deve essere pubblicata ogni tre o sei mesi, a seconda dei casi.

La lettura di un indice azionario richiede anche l’osservazione del suo sviluppo nel tempo. I nuovi indici iniziano sempre con un valore fisso basato sui prezzi delle azioni Alla data di inizio, ma non tutti seguono questo metodo. Pertanto può essere fonte di malintesi.

Se un indice aggiunge 500 punti in un giorno, mentre un altro indice aggiunge solo 20 punti, potrebbe sembrare che il primo indice abbia ottenuto risultati migliori. Tuttavia, se il primo ha iniziato la giornata con 30.000 punti e l’altro con 300, si può concludere che i guadagni del secondo giorno sono stati significativi, in termini percentuali.

tra i Principali indici azionari statunitensi Esiste il Dow Jones Industrial Average, comunemente noto come… Dow Jones, composto da 30 aziende. Allo stesso modo, il Standard & Poor’s 500Che comprende 500 delle più grandi società della Borsa di New York. Infine, non dobbiamo dimenticare Nasdaq100che riunisce 100 tra le più grandi società non finanziarie.

D’altra parte, gli indicatori più importanti Europa Lei Euro Borsa50, che copre le 50 aziende più importanti dell’area euro. D’altra parte, il DAX30È il principale indice tedesco che contiene le società più importanti della Borsa di Francoforte. IL Indice FTSE 100 Dalla Borsa di Londra; Lui CAC40 Dalla Borsa di Parigi; E il Stambecco 35dal mercato azionario spagnolo.

In AsiaI principali indici azionari sono Nikki 225, composto dalle 225 maggiori società della Borsa di Tokyo. E anche lì Indice composito SSEÈ considerata la società più rappresentativa della Cina e comprende le società più importanti della Borsa di Shanghai. Allo stesso modo, vale la pena notare Indice Hang Seong A Hong Kong e Cosby Nella Corea del Sud.

Stiamo parlando di America LatinaHai Indice dei prezzi al consumoche contiene 35 delle società più importanti della Borsa messicana (BMV). Almeno un terzo di essi appartiene alla capitale del magnate Carlos Slim.

Un altro lo è Bovespa, composto dalle 50 società più importanti della Borsa di San Paolo; Lui Merval Dall’argentina; Lui IPSA Dal Cile; Lui COOLCAP MSCI Dalla Colombia; Lui gridare Caracas, composta da 6 aziende provenienti dal Venezuela.

Allo stesso modo, esistono altri tipi di indici azionari globali come MSCI America LatinaChe comprende le 137 più importanti aziende di Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù.

Allo stesso modo, c’è Mondo MSCIChe comprende 1.600 aziende provenienti da 23 paesi sviluppati; Lui MSCI Mercati emergentiÈ composto da più di 800 aziende dei paesi in via di sviluppo; E il Standard & Poor’s Global 100composto dalle 100 multinazionali più potenti dell’intero pianeta.