Mercato in diretta | Notizie e ultime notizie del giorno, 30 aprile

Marcos Alonso si unisce al cast

Rudiger Possa la porta di uscita Chelsea. Posso accompagnarti Marco Alonso. Lo ha annunciato Post United, che l’ha già indossato da giocatore del Barcellona, ​​ed è stato confermato pochi minuti dopo da Fabrizio Romano, con un alto grado di affidabilità nell’anticipare i movimenti di mercato.

È stato riferito che l’altro uomo di Madrid è un regolare nelle liste Luis Enrico Nella corsia di sinistra della fila Thomas Tuchel, È un’altra opzione del corpetto. Accanto al GrimaldoE Tagliafico anche Javier GalanChi AS ha già fatto riferimento alla lista dei candidati per il suo dolce passaggio Barcellona Per il lato sinistro, in cui Giordi Alba Rinuncerà alla bacchetta all’età di 33 anni. Un profilo simile a quello che hai già Maxwell.

Discendente della saga calcistica in cui suo nonno, Pneumaticilasciare un segno Real Madride suo padre Pneumaticidentro Atletico MadridA Castiglia Presto per immigrare in Inghilterra, distinguersi Calcio e schiudersi Chelseadove è diventato un giocatore di football.

Il contratto non scade quest’estate, come Rudigerma dopo, nel 2023 BarcellonaPertanto, dovresti pagare un bonifico bancario, conoscendo il suo ristretto margine economico e finanziario. Tuttavia, come sottolineano entrambe le fonti, il ruolo attivo di Marco Alonso Sarà la chiave, riferendosi a ragioni personali per agio Chelsea Nella trattativa in completa incertezza il club londinese, decapitato senza proprietà.