Mercedes F1 conferma Russell per il 2022 con Hamilton

Il segreto di Pulcinella è stato confermato ed è ufficiale: George Russell Sarà il pilota? mercedes e partner Hamilton Dalla stagione 2022 di Formula 1.

Contatta Lega mercedes Dopo aver litigato con Williams Le sue prime tre stagioni in F1, sostituirà A Valtteri Bottas che ha firmato per l’Alfa Romeo. E dopo che lo stesso Bottas ha trascorso cinque anni nella squadra tedesca rinnovandosi anno dopo anno, Russell ha firmato uno dei cosiddetti contratti pluriennaliChe lo terrà legato alla squadra tedesca per almeno due anni.

“Mentirei se dicessi che non sono del tutto contento – ha detto il pilota -. E’ una grande opportunità e voglio sfruttarla con tutte e due le mani”.

Griglia F1 2022, sempre più chiara:

Hamilton non ha mai nascosto di voler restare compagno di Bottas, ma mercedes Vai tutto pronto per contatto Quale Williams sembrava giovane.

Finisce così, quando mercedes Era già nella sua modalità di salita diamanti grezzi Contattare (a rischio di essere tentati da un’altra squadra avversaria) o gratificare Hamilton E a proposito, per mostrare gratitudine al pilota che non ha causato problemi né dentro né fuori dal percorso.

Russell ha lasciato una bellissima foto con la Mercedes nella sua unica gara con loro, il GP di Sakhir 2020, ma non sarà facile battere la barra di Bottas, e questo è il numero 77 ottenuto 9 vittorie, 17 pole position, 17 giri veloci, oltre a contribuire a Quattro campionati mondiali costruttori di fila.

capo mercedes, Toto LupoHa detto che era fiducioso che Russell si sarebbe adattato perfettamente alla squadra Brackley Li aiuterà a far avanzare la nuova era delle regole della Formula Uno.

“Ha vinto in ogni categoria e le ultime tre stagioni con la Williams ci hanno dato un’idea di cosa gli riserva il futuro in Formula 1”, ha detto Wolff.

“Ora, la nostra sfida è aiutarlo a continuare a imparare nel nostro ambiente insieme a Lewis, il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi”.

“Sentiamo di aver sollevato l’onere articolando e annunciando i nostri piani per il 2022; ma ora ci stiamo rifocalizzando sulle ultime nove gare della stagione e mettendo tutto nella sfida del Campionato del Mondo di quest’anno”.

Hamilton metterà alla prova l’impressionante record di qualifiche di Russell con la Williams: Ha segnato 21-0 per Kubica nel 2019, un 16-0 a Latifi nel 2020 e prende 12-0 contro il canadese finora nel 2021. Stranamente, delle 50 sessioni disputate con almeno un giro dato, è solo “caduto” davanti a Bottas nel Gran Premio di singolare con la Mercedes.

Russell sarà il sesto compagno di squadra di Hamilton in Formula 1 dopo di lui Alonso, Kovalainen, Patton, Rosberg e y su Bottas a cosa? Scegli come miglior vicino di casa della piazza. Quanto a Russell, Hamilton sarà terzo Kubica e simpatico (Quarto conteggio di Bottas durante il Gran Premio).

Molti vedono il 23enne come un pilota capace di sfidare il sette volte campione per la scuderia in carica di Formula Uno. Questo, a sua volta, può portare a condizioni meteorologiche tese nel garage Mercedes. Rosberg pensa che la temperatura aumenterà ora, Mentre Hamilton ha recentemente affermato che non gli importa dell’armonia.

lupo “Sono fiducioso che man mano che il loro rapporto cresce, formeranno una squadra forte e incontreranno la Mercedes dentro e fuori la pista per gli anni a venire”, ha commentato.

Il tempo lo dirà.

