Mercedes incorporerà nuove parti, con la W15 che punta all’anno modello 2024

Dottquello Mercedes-AMG F1 guarda ora chiaramente al 2024, Con l’arrivo di nuovi pezzi alla fine di questa stagione, che sarà… Un’anteprima di ciò che verrà installato nel prossimo W15. È la virtù di un anno trascorso lì I regolamenti tecnici per la vettura di quest’anno difficilmente cambieranno. Una volta implementate le direttive FIA ​​riguardanti pavimento flessibile e alettoni, che sono già state applicate per tutto il 2023. E lo stesso vale per la nuova skin. Pirelliche è stato presentato a Silverstone quest’anno e che si terrà nel 2024, rimarrà.

“Alla fine, questa decisione non è mai in bianco o nero, e dovremo sfruttare l’inverno per fare uno sviluppo più fondamentale della W15, ma Ci sono molte cose che possiamo fare con l’auto attuale che la renderà più veloce e ci aiuterà a imparare e capire come sviluppare l’auto del prossimo anno. Questo è quello che abbiamo già fatto e continueremo a fare”. Rosie aspetta Responsabile della Mercedes Racing Strategy, sul canale YouTube del marchio.

“IL Le nuove parti che stiamo aggiungendo all’auto fanno entrambe le cose; Ci auguriamo che aggiungano prestazioni e rendano l’auto esistente più veloce, ma sono tutti specificamente mirati ad aree in cui dobbiamo espandere le nostre conoscenze. “Ciò che impareremo attraverso i test quest’anno contribuirà direttamente allo sviluppo del W15.” aggiunge il famoso architetto del marchio.

La Ferrari ha 30 punti di vantaggio sulla Mercedes

Quanto riportato è qualcosa di molto simile a quanto recentemente annunciato L’amministratore delegato della Ferrari, Fred Vasseur, in lotta diretta con la Mercedes e a soli 30 punti dal secondo posto nel Campionato Mondiale Costruttori, con sei Gran Premi rimasti (di cui tre gare sprint). “La vedo come una grande preparazione per la prossima stagione, tutti qui dovrebbero essere ispirati a competere “Tutto ciò che impariamo nella galleria del vento ci aiuterà anche sulla vettura del 2024 perché i regolamenti rimangono stabili”. Il presidente Sainz e Leclerc lo hanno spiegato la settimana scorsa.

Tornando alla Mercedes, l’attesa del secondo posto quest’anno nel Campionato Costruttori rimane una priorità, dopo aver preso con grande impegno il posto all’Aston Martin e aver visto il ritorno della Ferrari nell’ultimo mese e mezzo. “Non dobbiamo perdere di vista questo fatto “Siamo in una battaglia molto serrata per il secondo posto e questa posizione nel campionato è molto importante per tutti noi, quindi abbiamo miglioramenti (nuove parti) in cantiere e continueremo a integrarli nella vettura”. Credere.