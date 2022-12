Mercoledì: Gina Ortega ha convinto Tim Burton a includere il famoso ballo

Mercoledì È stato un vero fenomeno Netflix, a.k.a Un successo assoluto che è già la terza serie più vista sulla piattaformacompetere con Cose strane Quanto a Gioco di calamari. l’eroe della storia, Jenna OrtegaE il È diventato un’icona virale grazie alla sua danzache è stato copiato e imitato su TikTok da milioni di utenti e celebrità Come Lady Gaga. Ora, che conosci Netflix Ha quasi censurato parte della serie-Lo sappiamo Tim Burton ha voluto inserire una versione del ballo completamente diversa da quella che è finita nella storia. L’attrice lo ha convinto a filmare la coreografia virale e ravvivare la scena.

Tim Burton non pensava che The Wednesday Dance avrebbe funzionato, ma Gina Ortega lo convinse

Tim Burton, che ha diretto quattro episodi della serie, si è innamorato della grinta di Gina Ortega e del suo ritratto di Adam Wednesday.S. burton, Come Cristina RicciHa una lunga storia con Famiglia Addams, dove era uno dei candidati per dirigere l’adattamento cinematografico degli anni ’90, che alla fine è toccato a Barry Sonnenfeld. Mentre Ortega si preparava per il ballo che sarebbe apparso nella serie Netflix, pensava che ciò che Burton aveva pianificato non avesse senso e che doveva scommettere su qualcosa di più serio.

Questo è ciò che ha ammesso Gina Ortega, che ha co-condotto Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon, un programma in cui il popolare e famoso Wednesday Dance ha avuto un ruolo speciale. Come confermato dall’attrice, la coreografia all’inizio era un po’ una coreografia flash mob, qualcosa che non sembrava adattarsi al tono della serie o del personaggio. Ho letto l’episodio 104 troppo presto. E non sapevamo quale canzone avremmo usato o quale posizione di ballo. Inizialmente, volevano flash mobMa ho pensato che fosse impossibile che mercoledì finisse per essere così figo, ballare e fare il tifo per così tante persone”, dice Ortega.

Quindi Tim Burton e io abbiamo deciso di parlarne un po’. “Sì, non lo circonderemo di persone.” Lo faremo per te“, commento. Ed esso era. Mercoledì Addams ha smesso di essere una star coreografa con un gran numero di membri per essere protagonista di un ballo unico che, peraltro, è stato eseguito quando l’attrice sembrava malata di coronavirus. Il momento si è inserito nella personalità speciale del personaggio ed è diventato un successo, ripetuto più e più volte sui social network. Mercoledì è stato un tale successo che la piattaforma sta valutando la possibilità di creare nuove serie e film spin-off con altri membri della Famiglia Addams.