Canone Lancio della videocamera professionale XF605, la fotocamera di nuova generazione della serie XF che offre portabilità, connettività e qualità dell’immagine 4K UHD HDR. Dotato di Dual Pixel CMOS AF di Canon, l’XF605 è il primo modello della serie XF a disporre dell’AF con rilevamento degli occhi, nonché della tecnologia iTR AF X per un migliore rilevamento della testa e del viso per una maggiore precisione e un inseguimento stabile del soggetto.

Le caratteristiche principali includono: sensore CMOS 4:2:2 a 10 bit da 1 pollice; H.265/H.264 MP4, XF-AVC; UHD 4K fino a 60 fps, 1080p a 120 fps; app iOS | Zoom ottico 15x/zoom digitale 30x; Funzione di messa a fuoco automatica CMOS a doppio pixel; Registrazione HDR, Canon Log 3, Wide DR; Uscite 12G-SDI e HDMI; stabilizzazione ottica e digitale; Quattro ingressi XLR, audio LPCM a quattro canali; Messa a fuoco sfocata, diaframma, anelli dell’obiettivo zoom

A partire dal Merlino Ha dichiarato che: “Come sempre, i clienti possono trovare la migliore e più aggiornata tecnologia di acquisizione video nei nostri negozi e rivenditori e questa è una grande opportunità per acquisire Canon, l’XF605 sarà un riferimento nel mercato e senza un dubbio una delle migliori opzioni.

Tra le versioni annunciate di Canon spicca anche l’obiettivo zoom Canon 10 x 16 KAS S. Canon sta commercializzando questo nuovo obiettivo come complemento all’attuale box lens UHD-DIGISUPER 51 ad alte prestazioni (15,5 – 790 mm) e all’obiettivo zoom portatile 7 x 10,7 KAS S (10,7 – 75 mm), entrambi in grado di fornire Risoluzione 8K per un sensore da 2/3″.

Fornisce un’apertura rapida f/2.8 su tutta la gamma di zoom ed è dotato di un’apertura a 11 lamelle. La distanza di messa a fuoco più vicina è stata determinata come 0,9 m (dall’elemento anteriore).