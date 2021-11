messaggi google | Scopri le ultime funzionalità dell’applicazione | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | Tutorial | nda | nnni | dati

Applicazione messaggi google Si tratta di nuovi e importanti miglioramenti per i futuri aggiornamenti, uno dei quali sarà compatibile con Apple iMessage, in quanto consentirà di rispondere agli SMS come in Facebook Messenger; Inoltre, l’app Google ti avviserà quando cade il compleanno di tutti i tuoi contatti.

È importante chiarire che al momento queste funzioni sono ancora in fase di sviluppo, ma ti suggeriamo di mantenere l’applicazione aggiornata in modo che gli strumenti appena menzionati ti raggiungano in qualsiasi momento.

Feedback sul messaggio

Al momento, puoi inviare SMS o MMS da Google Messaggi a iMessage o viceversa, ma Feedback non è ancora supportato. Ecco perché la grande azienda “G” sta lavorando a questo lavoro in modo che nel suo prossimo aggiornamento diventi davvero una realtà, riportano i media tecnologici. Engadget Android.

Gli emoji disponibili per le reazioni possono essere: cuore (mi piace), pollice in su (mi piace), pollice giù (non mi piace), ah ah! (ride) E infine, punti esclamativi e punti interrogativi.

Promemoria di Natale

Un’altra novità sono i promemoria per i compleanni, come funzionano? Nel momento in cui apri la chat di qualcuno per inviargli un messaggio, l’app ti avviserà: “È il compleanno (x) auguro loro un buon compleanno!” , apparirà l’animazione di una torta con candele accese. secondo Engadget AndroidPer i promemoria, è necessario che tu abbia specificato la data di nascita del tuo contatto o che il contatto annunci la data del suo giorno nel suo profilo.