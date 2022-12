Messaggi temporanei a lettura singola, nella nuova versione di WhatsApp

La nuova versione di WhatsApp porterà nuove funzionalità ai suoi utenti. Foto: Europapress.

Il Whatsapp Funziona Estendi i messaggi temporanei Inviando messaggi di testo da a legge solocioè scompare immediatamente destinatario lui vide.

L’app di messaggistica prepara un nuovo tipo di messaggio temporaneo o temporaneo che è già stato visto in un file beta per android (Versione 2.22.25.20) che è accompagnata da una nuova release Invia pulsante con serratura.

Questo nuovo pulsante è in un file L’autore della lettera Indica all’utente che sta per inviare un file Leggi un messaggio di testo una voltache significa che Scompare della conversazione quando il destinatario la apre e la legge.

Se il destinatario Prova a guardarlo di nuovoInvece di quello Piccolo simbolo con il numero 1 e nota che il testo è scaduto, ma puoi chiedere all’emittente di farlo. rispedirecome compilato dal portale specializzato WABtainfo.

Questo tipo di messaggio temporaneo è preceduto da pagina informativail quale afferma che data la natura particolare con cui è concepito Non riesco a fare uno screenshotNon copiarli, condividerli o salvarli.

Al momento è una funzione in fase di sviluppo che dovrebbe accedere a un file Futuro aggiornamento di WhatsApp per Androidprima per gli utenti beta.

