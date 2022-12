Messi batte un nuovo record dopo essere diventato campione del mondo

L’eco della gloria eterna del leone Messi e scelta Argentina Dopo la consacrazione in Mondiali del Qatarè ancora sentito in tutto il mondo.

Il capitano dell’Albiceleste continua a battere record. Non solo in campo, ma anche fuori. L’argentino ora è re instagram.

dopo l’incoronazione Qatar Coppa del Mondo 2022E il Messi pubblicato nel suo libro instagram Un volantino contenente dieci immagini che esprimono la felicità del titolo ottenuto, accompagnate dalla cosa più preziosa; Coppa del Mondo. Le immagini sono accompagnate da parole emozionanti del numero 10: “L’ho sognato così tante volte, lo desideravo così tanto che non sono ancora caduto, non ci posso credere”. La posizione del calciatore si accumula Più di 60 milioni di “mi piace”un numero sufficiente a superare la persona che detiene il record mondiale di “mi piace” su questo social network.

L’uovo ha perso il record su Instagram

Pubblica una foto di un uovo (@twitta), Pubblicato a gennaio 2019Ad oggi, registra “Mi piace” su Instagram con 56 milioni di like. Tuttavia, Leo Messi lo ha estromesso dal ruolo con cui ha fatto la storia sia in campo che in campo social networks.