Messi è alla ricerca di un altro titolo e il calcio suggerisce un futuro senza di lui

Per molti argentini, guardare Messi e i suoi compagni correre per tutto il campo di calcio, forse per l’ultima volta per nostalgia, offre una tregua necessaria, anche se temporanea.

“Non aiuterà il Paese ad andare avanti”, ha detto Gabriel del Rio, 45 anni, allenatore di calcio giovanile e ispettore dei semafori a Buenos Aires. Ha aggiunto che suo figlio di 27 anni ha appena iniziato la procedura per richiedere il passaporto italiano e, date le limitate opportunità in Argentina, crede che vivere all’estero potrebbe essere la soluzione anche per sua figlia di 16 anni. .