Messi ha sofferto di dolori muscolari, ha abbandonato la finale di Copa America ed è scoppiato in lacrime in panchina

ALionel Messi È stato colpito duramente dopo aver attraversato Santiago Arias In zona difende Colombia in finale Coppa America quella La squadra argentina alla fine del primo tempo, anche se finalmente è uscita per giocare la partita complementare. Tuttavia, nel seguito Ha sofferto un forte dolore muscolare dopo aver pressato ed è stato sostituito da Nicolas Gonzalez.

Lionel Messi ha avuto bisogno di cure durante la partita contro la Colombia. AP

Selezioni editoriali 2 correlati

Lionel Messi ha lanciato tutti gli avvertimenti nel primo tempoma alla fine La notizia peggiore è arrivata in appendice. Dopo l’esistenza Superare il dolore Cosa lo ha portato ad incrociarsi Santiago AriasIl decimo è uscito per giocare il secondo tempo Hard Rock Miami Ma Ha dovuto essere sostituito al 65′ dopo aver avvertito un forte dolore muscolare.

Il capitano della Nazionale argentina ha effettuato un solo tiro in porta nella prima faseIl che non era pericoloso per lui Camillo Vargas Perché è stato tagliato prima Giuliano AlvarezHa cercato di evitarlo ma non ci è riuscito, quindi il tiro è stato indebolito Lionel Messi.

Oltre al tiro in porta, Messi non ha dato il meglio di sé nella prima fase. Come la prestazione della squadra Non era in grado di controllare la palla o effettuare i passaggi necessari. Per danneggiare l’area che custodisce Nazionale della Colombia.

Nella dependance, dopo essersi ripreso dal dolore che Arias gli ha inflitto faccia a faccia, All’età di 60 anni dovette essere sostituito da Nicholas Gonzalez. È stato visto nelle immagini della trasmissione ufficiale A 10 senza consolazione, tra le lacrimesulla panchina Impossibilità di finire dal campo la finale dell’Argentina contro la Colombia in Copa America.

Messi, il giocatore che ha partecipato a più finali nella storia della Copa America

Il capitano dell’Argentina contro la Colombia ha raggiunto la fase finale del torneo anche nel 2007, 2015, 2016 e 2021, superando il suo ex collega Javier Mascherano, attuale allenatore olimpico argentino che ha giocato nel 2004, 2007, 2015 e 2016.

In questa competizione, Messi detiene il record per numero di partite giocate (39) e numero di vittorie (24 attualmente), e lui, insieme al brasiliano Zizinho, superstar di Pelé alla fine degli anni Quaranta e all’inizio degli anni Cinquanta, è l’unico disco che possiede. Ha segnato in sei diverse edizioni (fallendo solo nel 2011).