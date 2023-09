Messi non giocherà al Clásico contro Orlando…e la finale?

Gerardo Martino, allenatore dell’Inter Miami. Ha rivelato il motivo della sostituzione di Lionel Messi Nella partita contro Toronto, al 36° minuto di gioco, “In linea di principio è la cicatrice di un vecchio infortunio che lo preoccupa. Nelle foto che ha portato dalla nazionale argentina non ha sofferto di infortuni muscolari e penso che non ce ne siano ancora, ma è per questo che ho parlato a lui.” Penso che dobbiamo aspettare e stare più attenti per vedere come procederemo nei prossimi giorni.

Riguardo al classico match che la squadra affronterà domenica prossima contro Orlando in American League, Tata ha detto categoricamente:“Non c’è alcuna possibilità che lo facciano domenica (Messi e Jordi Alba, partiti anche loro per un problema)Ciò di cui parlo dipende dalla finale della prossima settimana.”

Nello specifico, nella partita di definizione della US Open Cup, il 27 settembre contro la Houston Dynamo, il pilota ha dichiarato: “Sono cauto su quello che potrebbe succedere e non sono deciso. Dopo aver parlato con loro non ho più lo stesso pessimismo che provavo quando dovevo farli fuori”.

Nonostante la partenza anticipata di entrambi i giocatori, Martino sapeva che c’era una possibilità “Non hanno finito la partita. Abbiamo fatto degli allenamenti in cui abbiamo capito e loro hanno capito che erano in forma per giocare, e loro dovevano avere 45 o 60 minuti per arrivare in ritmo alla finale”.

Quando ha spiegato nel dettaglio le specifiche della partenza del capitano, l’allenatore di Rosario lo ha chiarito “La famosa cicatrice che gli dava fastidio. L’ho visto allungarsi e guardarmi, e quello era ovviamente l’ultimo punto.”

“È stanchezza, non credo ci sia un infortunio muscolare, andremo giorno per giorno. So che abbiamo una finale, ma non potranno scendere in campo se non saranno nelle condizioni di farlo”. COSÌ.”Ha finito.

Immagine di copertina: Carmen Mandato/Getty Images Nord America/Getty Images tramite AFP