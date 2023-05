Messi ripartirà sabato con il Paris Saint-Germain

Servizi di ESPN.comLettura: due minuti.

Lionel Messi riparte dal Paris Saint-Germain questo fine settimana. Immagini Getty

Parigi – Argentina Lionel Messi ripartirà sabato con il PSG contro l’Ajacciodopo essere tornato ad allenarsi lunedì scorso, dopo qualche giorno Dopo essere stato punito dal club dopo un viaggio non autorizzato in Arabia SauditaVenerdì è stato annunciato l’allenatore Christophe Galtier.

“Ho parlato con Leo del suo ritorno in gruppo e l’ho trovato tranquillo, molto motivato a giocare, molto determinato a vincere il titolo francese. L’ho visto molto coinvolto e sabato partirà dall’inizio”, ha confermato Galtier nel pre -duello conferenza stampa contro l’Ajaccio.

Come nelle precedenti apparizioni, Il tecnico non ha voluto commentare la punizione inflitta dal club a Messi e la sospensione di assunzione e stipendioche è stato poi depositato ufficiosamente Pubblica un video di scuse Sei giorni dopo che è stato imposto.

dopo il filmato, Messi si è allenato lunedì scorso Secondo Galtier, è stato accolto con “gioia” e ha lavorato “tutta la settimana con grande entusiasmo e determinazione” e “con la voglia di giocare per la squadra”.

Il Paris Saint-Germain è ben posizionato per essere dichiarato campione di Francia da allora Ha sei punti di noleggio su Lens con quattro giorni rimanenti.

Il club della capitale, che ha perso tre delle ultime quattro partite al Parco dei Principi, sabato prossimo giocherà contro l’Ajaccio, che sarà la seconda squadra in caso di sconfitta.

Lo farà senza gli “Ultras” in tribuna, insoddisfatti del trattamento ricevuto dalla dirigenza del club qatariota, di cui l’allenatore “si è pentito”, che ha incoraggiato il resto dei tifosi a sostenere la squadra e ha chiesto la liquidazione del controversia. Quasi.

Galtier ha confermato che il confronto contro l’Ajaccio “non sarà decisivo, ma sarà decisivo”, perché alla fine della vicenda il Paris Saint-Germain non sarà il campione sportivo di Francia, ma potrà fare un passo decisivo per raggiungerlo in caso di vittoria.