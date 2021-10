Messicano ben tonico dall’Italia

.Johann Vasquez Messicano… ha dimostrato che è finita bene!. Il difensore messicano ha esordito

Un campionato

Dall’Italia con il club Genova. La sua prima partita non poteva essere migliore, il calciatore è nato Novojova, Sonora, Legato e segnato.

Genova Ha perso 2-1 in casa Sassuolo E il difensore azteco è apparso per salvare il suo club. Johan ha completato un calcio d’angolo nella piccola area e ha siglato il pareggio prima che il “pazzo” al suolo dello stadio si alzasse al 90′. Luigi Ferraris.

“La verità è molto buona, molto felice, io do Grazie a tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto, Persone che sono sempre state nel bene e nel male, Alla mia famiglia. Penso che sarebbe bello vincere con 3 punti in più, ma apprezzo il coraggio della squadra di non arrendersi fino all’ultimo “, ha dichiarato. Johann Vasquez Nella sua introduzione con un obiettivo in calcio italiano.

L’impegno per il gol ha avuto un significato speciale per l’ex difensore Montreux e Poomas. I suoi parenti e la sua ragazza sono ben consapevoli di ciò che dicono nella vita dell’atleta

Genova

.

segno “C” Alla mia ragazza, Ma soprattutto lo dedico la mia famiglia, Dio e tutte le persone che sono sempre state con me “, ha detto Difensore messicano In conferenza stampa, prima e dopo la partita Sassuolo.

Dai Simran all’Italia

Johan ha raggiunto l’altezza di un meteorite campionato italiano. Sonoran ha iniziato la sua carriera Spettacolo La Liga de Asenso e le sue qualità in campo difensivo hanno attirato l’attenzione del pubblico Riotos del Monteri.

Questo potrebbe interessarti: rivelano attrito tra ‘Chucky’ Lozano e Lorenzo Inzine



passo Sottolineato Poi è stato integrato Puma dell’UNAM. In Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Ha vinto la medaglia di bronzo Jaime Lozano. Domenica, Johan ha fatto il suo debutto calcio italiano E lo ha fatto Obiettivo incluso. Ha dimostrato messicano Well Dawn!