Messico e Stati Uniti formano un nuovo gruppo di lavoro sull’immigrazione (+foto)

L'incontro è stato breve, meno di due ore, ma enorme, al quale hanno partecipato più di venti segretari con il presidente López Obrador, guidato dalla responsabile delle relazioni estere, Alicia Bárcena, e la responsabile della sicurezza cittadina, Rosa Aisela Rodríguez.

Negli Stati Uniti erano presenti il ​​segretario di Stato Anthony Blinken e il segretario alla Sicurezza Alejandro Mayorkas.

Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione immediata o congiunta, ma è stato annunciato che ci sarebbe stata una dichiarazione. Il nuovo team di assistenza prevede di incontrarsi alla fine di gennaio del prossimo anno.

Il presidente ospitante ha accolto i rappresentanti del presidente Joe Biden, che è stato registrato in un breve videoclip che mostrava il folto gruppo, e da quel momento le porte della sala sono state chiuse per entrare nei dettagli dell'incontro classificato come privato.

Dopo poco più di un'ora e mezza, l'Avvocato Bárcena si è incontrato con i giornalisti per fornire loro, anche in pochi minuti, informazioni generali sull'evento, che ha definito eccellente e, soprattutto, ha rivelato che era stato concordato condurre valutazioni periodiche della situazione migratoria nella regione.

Lui ha sottolineato che si è parlato della necessità di affrontare le cause strutturali, di mantenere le relazioni economiche e di aprire i valichi di frontiera, ma senza fornire ulteriori dettagli.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Cancelliere ha riassunto l'incontro nel quale il Messico ha riaffermato il suo interesse a continuare a lavorare insieme.

Quello che faremo è formare un gruppo di lavoro congiunto che si riunirà periodicamente, e lavoreremo insieme con il Guatemala, con i paesi del Sudamerica e dell’America Centrale, e di questo si è già parlato e di come ci sosterremo a vicenda. Individuare.

Ha anche detto che hanno discusso dell’importanza delle relazioni economiche tra i due paesi e della riapertura dei valichi di frontiera, che è una priorità per il Messico.

Anche se le domande e le risposte non sono molte, Bárcena ha promesso che i giornalisti vedranno nella dichiarazione congiunta gli accordi raggiunti.

Per il Messico hanno partecipato, tra gli altri, i ministri della Difesa e della Marina, Luis Crescencio Sandoval e l'ammiraglio Rafael Ojeda, e il ministro degli Interni, Luisa María Alcalde.

Per gli Stati Uniti, la consigliera presidenziale per la sicurezza nazionale Elizabeth Sherwood Randall e Katie Tobin, consigliera presidenziale speciale e direttrice per la sicurezza transfrontaliera presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, tra gli altri funzionari.

