Messico, storico ed eroico, alle semifinali del World Baseball Classic

Juan Arturo Riccio | mittenteLettura: 3 minuti.

Benjamin Gilles IX ha superato una sconfitta per 0-4 eliminando il Porto Rico

MIAMI – Continua il Dream Tournament per Messico Questo, ancora una volta, non importa cosa Portorico Considerato un vincitore della partita, è stato giustiziato in tempo per passare alle semifinali dell’A.J Baseball classico del mondo.

nonostante Portorico Lanciare male all’inizio Messico E Julio Urillas Per posizionarsi con un comodo vantaggio di quattro punti per iniziare il gioco, il nono eliminato Benjamin Gill È culminato in un’impressionante vittoria in rimonta. La vittoria messicana ha tagliato la strada al Porto Rico per la fase successiva del torneo, impedendo al paese caraibico di diventare la prima squadra nella storia del torneo di Coppa del Mondo a raggiungere le semifinali per tre volte di fila.

Portorico Il mancino ha attaccato Julio Urillas Alla stessa sommità del primo ingresso. Grazie ai fuoricampo consecutivi di Javier Baez e Eddie Rosario, i Caraibi hanno dato al debuttante Marcus Stroman un comodo vantaggio di quattro run, che ha finito per non essere scelto, anche se i suoi numeri sono migliorati in modo significativo nelle partite giocate a Miami.

Luis Urillas ha ottenuto il colpo vincente contro il Porto Rico nel World Baseball Classic Immagini Getty

Uria, che ha anche preso una decisione, è stato ritirato dopo aver lavorato quattro inning in cui ha concesso cinque hit, quattro punti guadagnati, eliminato quattro volte e camminato uno, e ha concluso il torneo con un’ERA 7.00 (sette punti guadagnati in nove inning lanciati) . ). Da parte sua, Strowman ha navigato 4.1 inning su due run guadagnati, due hit e un carry, portando la sua ERA a 3.00.

Come hanno segnato?

La prima manche della partita è arrivata grazie al volo di sacrificio di Emmanuel Rivera nel primo inning. Javier Báez ha segnato il suo primo fuoricampo del torneo con un uomo in base e Rosario ha segnato il suo secondo, nell’inning successivo, portando il punteggio in quattro punti.

Messico Will segna la sua prima carriera con un homer da solista Isacco Mura nel secondo inning e poi, in fondo al quinto, Alex Verdugo ha centrato un RBI hit per uno con le basi caricate.

Il grande ingresso a Messico Arriverà al settimo inning, quando avrà basi complete e due contro Jorge Lopez, Isacco Mura Ha sparato un singolo RBI a sinistra, seguito da un singolo a destra di Luis Urías per impostare quella che sarebbe stata la vittoria.

semi finale

Messico Ora dirige il difensore in Giappone, la squadra contro cui giocherà lunedì prossimo, 20 marzo alle 17:00 (CST).