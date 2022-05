MET Gala 2022: Jared Leto confuso con il truccatore Frederick Robertson sul red carpet CELEBS RMMN | Luci

Jared Leto È diventata una tendenza dopo che diversi media internazionali l’hanno confusa con l’uomo d’affari svedese e attivista gay, Frederick Robertson, durante il tappeto rosso al MET Gala 2022.

L’aspetto stravagante di Robertson, che è stato presentato come il vincitore dell’Oscar, ha lasciato il pubblico sconcertato. Molti hanno descritto il suo aspetto come futuristico, mentre altri hanno affermato che i suoi vestiti sono stati ispirati da una creatura marina o da un essere mitico.

I giornalisti che hanno seguito la cerimonia hanno iniziato a mettere in evidenza il suo abito d’argento, che era accompagnato da strass, ma poco dopo è stato rivelato che in realtà era un “drogato di moda”, Frederick Robertson.

Non hanno confuso l’attore con Robertson nei social network solo per la sua enorme somiglianza fisica con altri media come The New York Times, E! Anche le agenzie Getty Images, AFP e Reuters hanno commesso lo stesso errore.

Finalmente il vero Jared Leto Con lo stilista si è fatto strada sul red carpet per uno degli eventi di moda più prestigiosi Alessandro Michel. Entrambi indossavano look identici.