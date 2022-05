Met Gala: Le stravaganti immagini lasciate dal famoso evento di moda a New York

26 minuti

L’artista spagnola Rosalia non ha voluto mancare all’evento.

Il Met Gala, uno degli eventi più importanti della moda, ha aperto lunedì 2 maggio il tappeto rosso a New York per alcune delle star più famose del mondo.

Quest’anno, il codice di abbigliamento era “glamour of gold”, evocando gli anni del boom economico americano alla fine del 1800.

Ciò è sottolineato da alcuni per il fatto che molte famiglie della classe operaia americana lottano per sbarcare il lunario Il tasso di inflazione più alto degli ultimi quattro decenni Quel paese sta soffrendo.

L’aspetto dell’artista portoricano Bad Bunny non è certo passato inosservato.

Kim Kardashian e il suo look alla Marilyn Monroe sono state le cose più discusse alla festa.

Elon Musk, che ultimamente è stato sulla bocca di tutti per la sua acquisizione di Twitter, non voleva perdersi la festa.

Questo evento di raccolta fondi è tornato in programma all’inizio di maggio dopo che la pandemia ha costretto l’evento a essere annullato nel 2020 e l’evento dell’anno scorso è stato posticipato all’autunno.

Alcuni 400 nomi del mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport Partecipa a una sontuosa sfilata di moda sui gradini del Metropolitan Museum of Art.

Tra gli ospiti c’era l’ex candidata alla presidenza Hillary Clinton, che ha detto che avrebbe partecipato per la prima volta in 20 anni per celebrare la moda e lo spirito americani.