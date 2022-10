Meta, Apple, Google, Amazon e Microsoft collaborano per rendere le tecnologie di riconoscimento vocale più complete

MADRID, 4 ottobre (Portaltic / EP) –

Cinque grandi aziende tecnologiche come Target, Apple, Google, Amazon S Microsoft Si sono riuniti per collaborare con l’Università dell’Illinois (USA) e migliorare i sistemi di riconoscimento vocale per le comunità di persone con disabilità.

Questa è un’istituzione americana annunciare The Speech Access Project, un’iniziativa di ricerca che mira a rendere questa tecnologia più inclusiva e in grado di gestire diversi schemi vocali che gli algoritmi di solito non considerano Intelligenza Artificiale (AI).

tra alcuni Malattie del linguaggio Lei è Lou Gehrig, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Parkinson, Paralisi Cerebrale o Sindrome di Down. Per questo motivo, molte persone colpite potrebbero non essere in grado di utilizzare e beneficiare degli strumenti di riconoscimento vocale.

Hanno sottolineato dal Beckman Institute for Advanced Science and Technology dell’università che con l’IA e le aziende tecnologiche di machine learning (machine learning) Questo problema può essere affrontato.

Per questo motivo, il progetto di accesso vocale Sarà responsabile della raccolta di campioni vocali da volontari con una varietà di modelli vocali, con l’obiettivo di creare set di dati anonimi che possono essere utilizzati per addestrare modelli di apprendimento automatico.

Per fare ciò, è stato creato un team multidisciplinare con competenze in linguistica, audio, intelligenza artificiale, sicurezza e privacy, il che significa ‘grande sfida’ Secondo il professore universitario di ingegneria elettrica e informatica e anche il project manager.

Inoltre, questa iniziativa ha già il supporto di cinque delle più grandi aziende tecnologiche del mondo. Si tratta di Apple, Meta, Google, Amazon e Microsoft, che forniscono l’infrastruttura necessaria per rendere possibile questa sfida.