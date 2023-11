Meta avverte che sarà difficile pagare tutti i dati utilizzati per addestrare l’IA

Stiamo assistendo in prima persona a come l’intelligenza artificiale (AI) stia determinando notevoli cambiamenti nel mondo in cui viviamo. Elenco delle aree colpite in un modo o nell’altro da vertigini Sviluppa questa disciplina È una cosa enorme, anche se in questi giorni si parla molto di copyright.

Si parla della posizione delle grandi aziende tecnologiche riguardo a un potenziale aggiornamento delle normative sul copyright negli Stati Uniti – che potrebbe costituire un precedente in tutto il mondo – considerando l’idea di pagare per i dati utilizzati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Le grandi aziende tecnologiche non sono divertite.

Cambiamento che potrebbe cambiare il settore

Prima di proseguire è necessario ricordare il motivo per cui siamo venuti qui, e possiamo farlo in modo semplice senza entrare nei dettagli tecnici. IL Modelli linguistici Strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI, Bing Chat di Microsoft e Bard di Google sono addestrati su enormi set di dati.

I modelli linguistici coinvolti nell’esempio precedente sono GPT-3.5, GPT-4 e PaLM. Grazie alle loro capacità, i chatbot sopra menzionati possono aiutarci a creare un itinerario di viaggio, scrivere poesie o spiegare la fissione nucleare con le mele. Allora da dove vengono tutte queste informazioni? Ecco la controversia.

In generale, ci possono essere delle eccezioni, Set di dati È costituito dalle informazioni raccolte da Wikipedia, blog, pagine di notizieE libri e codice da piattaforme in stile GitHub. E in tutto questo c’è materiale protetto da copyright. Sono disponibili online anche modelli addestrati con immagini e video.

Con lo sviluppo e la crescente popolarità dell’intelligenza artificiale generativa, gli autori di tutti i tipi di opere hanno iniziato a lamentarsi:In alcuni casi viene intentata una causa– Grandi aziende tecnologiche che utilizzano il proprio lavoro senza permesso. Adesso c’è anche chi sostiene che l’attuale quadro legislativo non tenga conto di questa realtà a cui stiamo assistendo.

Una parte di questo gregge è l’Ufficio del copyright degli Stati Uniti, che Mi sono impegnato ad affrontare questo problemaIl che apre le porte a un potenziale piano di premi per gli autori. È attualmente in fase di definizione un periodo per i commenti, in quanto l’Ufficio riceve commenti dalle parti interessate.

Ebbene, alcuni dei più grandi giganti tecnologici del pianeta non accolgono favorevolmente i cambiamenti in questo senso. Secondo Business InsiderMeta ha osservato nella sua presentazione che “sarà impossibile per gli sviluppatori di intelligenza artificiale ottenere licenze di copyright per opere importanti” e che vengono utilizzate grandi quantità di dati.

Altre aziende come OpenAI, Microsoft e Google hanno adottato una posizione simile garantendo che una grande quantità di dati venga utilizzata senza che questi siano presenti. Un modo efficiente per pagarli tutti (tramite licenze). TechNet, il gruppo che rappresenta queste aziende, Ha anche detto Questo schema ostacolerebbe lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Secondo Google, i loro modelli di intelligenza artificiale utilizzavano una base nota come “raccolta di conoscenza”, che è supportata dalle leggi sul copyright attualmente applicabili. Un cambiamento in questo senso, secondo il colosso della ricerca, “imporrebbe una responsabilità enorme agli sviluppatori di intelligenza artificiale.

le immagini: Marco Winkler | Obiettivo

