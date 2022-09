Meta condannata a pagare 174,5 milioni di dollari per violazione di brevetto

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, mercoledì le ha ordinato di pagare 174,5 milioni di dollari di danni a Voxer, un’app che lo accusava di aver violato i suoi brevetti. afp_ticker



Una giuria di un tribunale federale del Texas ha ritenuto che la modalità “live” utilizzata da Meta su Facebook Live e Instagram Live utilizza una tecnologia proprietaria di Voxer.

Il procedimento giudiziario si è aperto la scorsa settimana nella città di Austin.

Un portavoce ha detto all’AFP che Meta avrebbe presentato ricorso. “Riteniamo che le prove fornite durante il processo dimostrino che Meta non ha violato i brevetti di Voxer”, ha affermato.

Voxer ha presentato le denunce nel 2020, affermando che il gruppo californiano aveva utilizzato una tecnologia brevettata dopo un tentativo di collaborazione fallito tra le due società nel 2012.

L’applicazione mobile consente la “trasmissione di comunicazioni, voce e video con velocità istantanea, affidabilità e facilità di invio dei messaggi”, on demand, anche in condizioni di rete scadenti e anche quando il destinatario non è disponibile.

Voxer spiega di essere stato contattato da Facebook poco dopo aver lanciato il suo servizio nel 2011, il che è stato un “successo immediato”.

Successivamente, l’azienda avrebbe dovuto fornire i dettagli della sua tecnologia al social network, ma “gli incontri non hanno raggiunto un accordo”, hanno spiegato gli avvocati di Voxer.

“Facebook ha identificato Voxer come un concorrente, anche se all’epoca non erano disponibili strumenti video o audio live”, si legge nella denuncia.

“Facebook ha revocato l’accesso di Voxer agli elementi chiave della piattaforma e ha lanciato Facebook Live nel 2015 e Instagram Live nel 2016. Entrambi i prodotti hanno tecnologie Voxer e violano i loro brevetti”, afferma l’informatore.