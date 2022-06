Meta Crowdtangle si chiuderà, secondo Bloomberg

Crowdtangle, lo strumento che Usano molti giornali Per seguire, analizzare e riferire su ciò che sta accadendo su Facebook e Instagram, i tuoi giorni potrebbero essere contati. Un gruppo di ricerca degli Stati Uniti ha mostrato che la loro manutenzione è sempre minore, E prima delle domande di Bloomberg al suo proprietario, Meta Company, ha concluso che la sua fine è vicina, Come notato da Bloomberg.

Erin McPeak, portavoce di Meta, ha affermato che la società continuerà a supportare i ricercatori con piani per creare strumenti “più preziosi” per loro. In risposta alle preoccupazioni degli investigatori, ha affermato che la società manterrà in vita CrowdTangle almeno durante le elezioni di medio termine negli Stati Uniti di quest’anno. Tuttavia, non ha specificato se lo strumento verrà sostituito da un altro o se verrà semplicemente chiuso senza offrire un sostituto.

Meta ha acquistato CrowdTangle nel 2016, sostenendo di voler aiutare gli editori a scoprire le prestazioni dei loro contenuti su Facebook e Instagram. In modo che possano migliorare le loro strategie.

Ma CrowdTangle è diventato uno strumento non solo per conoscere la strategia dei social network, ma anche per rilevare manipolazioni e “È stato imbarazzante per Meta; la società ha spesso cercato di contestare pubblicamente le conclusioni dei giornalisti e di altri dall’indagine CrowdTangle”. ricorda Bloomberg.

Squadra di CrowdTangle fuso la scorsa estate. Nel gennaio di quest’anno, morto «in pausa » Sull’accesso dei nuovi utenti a CrowdTangle mentre affrontava quelle che si diceva fossero restrizioni al reclutamento. Non si riavvia il processo.