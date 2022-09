Meta ha registrato il suo livello peggiore da gennaio 2019

fine 2018 Azioni di Facebook, ora Obiettivo (Facebook) Mark Zuckerberg aveva a che fare con un prezzo a Wall Street Sotto $ 125. Quello era in quel momento Il massiccio scandalo Cambridge Analytica a scapito dei dati, con apparizioni quotate al Congresso, che potrebbero complicare notevolmente il futuro dell’azienda. Venne gennaio e le sue azioni recuperarono, Anche se è meno di $ 140 per ogni verbo. Per ora, le azioni Meta sono tornate in una posizione di prezzo simile.

È come se gli investitori stessero, all’improvviso, entrando in una dinamica di ritorno al futuro, con pre-voli in un momento scoraggiante. E questo è pari Meta ha appena rotto il peggio della pandemia, Ti porta a registrarti Uno dei comportamenti più negativi dell’intera scena di Wall Street Finora quest’anno.

Nel grafico dei prezzi, vediamo che il valore si muove con tagli del 5,3% nell’ultima settimana, con perdite mensili fino al 12% per il meta. Nel trimestre i ribassi hanno superato il 17,3% e, ad esFinora quest’anno ha perso il 58,3% sul mercato.

Tra poco meno di un mese, passerà un anno da quando ha cambiato nome a causa di un altro scandalo che ha scosso l’azienda di recente: Le sue cattive pratiche, i giornali di Facebook Come dicevano i capitoli e i titoli del Wall Street Journal, che ha reso l’azienda solo una macchina per fare soldi, Nonostante alcune pratiche intenzionalmente dannose sui suoi social media che hanno messo in luce le precedenti direttive aziendali di Mark Zuckerberg.

Ora di fronte a aumenti di prezzo come l’intero mondo tecnologico, per un’azienda è come investire sugli esseri umani e vedere come aumenterà il suo indebitamento e sarà più costoso ripagare. Tutto questo in un contesto recessivo per i prossimi tempi Dove la pubblicità, l’elisir di lunga vita e il consumo possono tutti cadere in parti uguali.

A questo possiamo aggiungere i seri problemi legati alle modifiche alla privacy che Apple implementa sui tuoi account. Ora, con una nuova causa intentata in California, accusa Meta di aver frodato quelle procedure e di aver condotto una raccolta di dati non autorizzata mentre stava accadendo. Devono indagare Se Meta continua a tenere traccia dei dati dopo l’aggiornamento della privacy di iPhone Maker iOS Una volta che gli utenti si rifiutano di accettare di farlo.

Si stima che questi cambiamenti producano Le perdite di pubblicità digitale di Apple finora quest’anno sono 10.000 milionirappresentato nei ricavi non realizzati.

Con questo panorama, se osserviamo le raccomandazioni relative al valore, vediamo che in TipRanks di 34 analisti che tracciano il valore, 27 hanno scelto di acquistare, 5 di detenere e altri 2 di vendere azioni Meta sul mercato. Il prezzo obiettivo medio è di $ 223,70, con la potenziale mossa rialzista che riescono a raggiungere il 59,7%.

Dal momento che Piper Sandler ha ridotto il suo obiettivo di prezzo a $ 175 da $ 190 per azione. E Rosenblatt, la seconda azienda che ha appena cambiato la sua raccomandazione di valore, sta scommettendo in disparte È sceso a $ 154 per azione da $ 156 in precedenza.

