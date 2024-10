Meta lancia strumenti video innovativi basati sull’intelligenza artificiale per i suoi inserzionisti

Bloomberg – Meta Platform Inc. (META) nuovi strumenti AI per aiutare gli inserzionisti a creare e modificare video più facilmente, con l’obiettivo di raggiungere gli utenti di Facebook e Instagram che trascorrono sempre più tempo a guardare video.

Queste nuove funzionalità, disponibili a partire dal 2025, consentiranno ai tuoi inserzionisti Utilizza l’intelligenza artificiale generativa per trasformare le immagini fisse in annunci videoLo ha riferito martedì la società. Gli inserzionisti potranno anche modificare e ridimensionare automaticamente gli annunci video.

La grande azienda tecnologica non ha smesso di rilasciare nuovi strumenti di intelligenza artificiale per i suoi inserzionisti. In realtà aiuta gli inserzionisti a generare automaticamente testo e immagini Ciò può apparire nei loro annunci e l’intelligenza artificiale è stata a lungo utilizzata per aiutare i marchi a individuare e indirizzare i propri clienti ideali.

Secondo la società, il mese scorso gli inserzionisti hanno generato più di 15 milioni di annunci utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale generativa di Meta.

Il gigante dei social media sta scommettendo molto sui video per aumentare il tempo che gli utenti trascorrono sulle sue applicazioni Facebook e Instagram, il che a sua volta gli consente di visualizzare più annunci.

Come parte di questi sforzi, Meta Aggiungi un nuovo feed video alla tua app Facebook Ciò consentirà agli utenti di guardare i video in modalità a schermo intero. Il nuovo feed combinerà brevi video chiamati Reels, contenuti in live streaming e video di lunga durata.

Meta la scorsa settimana ha introdotto un nuovo strumento AI per creare e modificare video da un messaggio di testo, progettato per aiutare gli utenti a pubblicare più contenuti video sui propri siti.

