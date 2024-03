Meta sta apportando modifiche a WhatsApp e Messenger per adeguarsi alle normative UE

Il colosso tecnologico Meta ha annunciato mercoledì di aver apportato “modifiche significative” a WhatsApp e Messenger per consentire l’interoperabilità con servizi di messaggistica di terze parti, come richiesto da un nuovo regolamento dell’Unione Europea (UE).

WhatsApp e Messenger offriranno la crittografia end-to-end (E2EE) – un metodo di comunicazione sicuro che impedisce a terzi di accedere ai dati trasmessi da un endpoint all'altro – Rispettando i requisiti di chat di terze parti ai sensi del Digital Markets Act (DMA).

Il DMA lo richiede Meta' deve essere pronto a consentire l'interoperabilità con altri servizi Entro tre mesi dalla ricezione della richiesta”, ma secondo quanto pubblicato mercoledì dalla società, Potrebbe essere necessario più tempo per attivarlo per uso generale.

“Il nostro approccio al rispetto del DMA è incentrato sul mantenimento della privacy e della sicurezza degli utenti nella massima misura possibile. Il DMA prevede come requisito legale che non indeboliamo la sicurezza fornita agli stessi utenti di Meta”, osserva la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, secondo Evie.

Meta non è l'unica azienda tecnologica americana ad aver annunciato da allora cambiamenti dovuti alla nuova regolamentazione del vecchio continente Apple ha annunciato questa settimana il suo ultimo aggiornamento per il suo sistema operativo iPhone. iOS 17.4 include importanti modifiche all'App Store e ai pagamenti per la piattaforma iPhone in Europa.