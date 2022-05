Meta sta lavorando a un modello di intelligenza artificiale per prevedere il linguaggio e le frasi

cercando da Obiettivo dell’IA intrapreso un’iniziativa di ricerca a lungo termine per comprendere meglio Come interpreta il linguaggio il cervello umano?. L’indagine sarà condotta in collaborazione con NeuroSpin Neuroimaging Institute e con l’Istituto Nazionale di Ricerca in Francia.

azienda Mark Zuckerberg Si sforzerà di confrontare come i modelli linguistici di Intelligenza Artificiale (IA) e il cervelli Umani Rispondi a parole identiche scritte o pronunciate. L’obiettivo desiderato è anticipare le idee Le frasi vanno oltre la prima parola di un concetto o di un’affermazione.

Modelli di intelligenza artificiale che ripetono da vicino linguaggio umano Ora lo fanno scomponendo sistematicamente le frasi esaminando il contesto e cercando di prevedere la parola successiva usando l’apprendimento automatico. Attualmente, l’intelligenza artificiale non è in grado di apprendere le lingue in modo efficiente come gli esseri umani o di prevedere la lingua.

La ricerca per migliorare i modelli linguistici di intelligenza artificiale

Obbiettivo In una nota sul suo sito web ufficiale osserva che grazie alla loro ricerca hanno scoperto che modelli linguistici simili all’attività cerebrale “predicono meglio la parola successiva che il contesto” e hanno fornito un esempio di “c’era un tempo”. Puntano anche a sbloccare questa prevedibilità a lungo termine Può aiutare a migliorare i moderni modelli linguistici dell’IA.

Hanno confrontato una varietà di modelli linguistici con le risposte del cervello 345 volontari hanno ascoltato narrazioni complesse. Rivelano che la previsione è un’abilità che persiste Sfida gli attuali paradigmi linguistici.

Ad esempio, con la frase “c’era una volta”, la maggior parte dei modelli della lingua corrente in genere prevede la parola successiva, sebbene abbiano ancora una capacità di previsione limitata IdeeE Traumi e narrazioni complessecome hanno fatto persone.