Meta vuole trasformare Instagram e Facebook in un mercato per NFT

La società madre di Facebook e Instagram, il grande gigante tecnologico Meta, sembra impegnarsi in questo NFT. Secondo varie fonti, la società sarà interessata a introdurre token non fungibili (NFT) nei suoi social network a due stelle, Facebook e Instagram.

Sembra che gli NFT continuino a crescere in popolarità senza sosta. è adesso morto Interessato a creare e commercializzare risorse digitali attraverso un nuovo mercato sulle sue piattaforme. Questo è stato menzionato dal portale Financial Timesche dispone di fonti anonime che conoscono i piani interni dell’azienda.

Meta ora si occupa della creazione e del marketing di risorse digitali

Gli asset digitali sono sempre più presenti nelle grandi aziende tecnologiche Agenzia di stampa francese

Secondo queste fonti, Facebook e Instagram potrebbero presto consentire ai propri utenti di creare e gestire NFT, commerciare con loro e persino visualizzarli sul profilo. Meta vuole progettare uno strumento per creare NFT e aprire un mercato digitale per il loro scambio.





Mark Zuckerberg ha pensato a lungo a diversi modi per generare reddito attraverso la sua piattaforma e questo è uno di questi. Presto è stato lanciato Novi, un portafoglio digitale che permette di inviare e ricevere denaro a livello internazionale, senza commissioni e in un istante. Ci sono altre grandi aziende interessate agli NFT, come Coca Cola, Nike, Walmart e TikTok.

Lo stand di Metasill NFT alla Florida Bitcoin Conference Joe Riddell/AFP

Questa informazione è coerente con quanto affermato da Adam Mosseri, direttore di Instagram, il quale ha affermato che la sua azienda stava valutando l’integrazione di NFT nella sua piattaforma. Immergersi nelle risorse digitali potrebbe avere senso per Meta, è una mossa logica per un’azienda che cerca di costruire il proprio mondo digitale.