metaverse come chiave nel settore MICE

importanza per lei L’arrivo del metaverso nel settore alberghiero Non ancora visto. Al momento, le sue possibilità sembrano illimitate. Ad esempio, può essere un buon modo per scommettere sul settore MICE. è quello che pensi Hotel dell’Auditorium Marriott di MadridChe ha fatto un altro passo verso questa realtà digitale per diventare un pioniere in questa tecnologia.

Oggi rappresentano già uno dei più grandi spazi per riunioni ed eventi grazie all’auditorium. Questo spazio offre una grande capacità di 2.000 posti a sedere e oltre 56 sale riunioni. La superficie totale di 15.500 mq è adatta a tutti i tipi di meeting. O quasi tutti, perché con questo prossimo passo intendono diventare il veicolo ideale per sviluppare questo nuovo modo di affrontare il futuro del business.

Ora, crea la capitale spagnola MICE entra nel metaverso con l’intenzione di continuare ad essere un punto di riferimento in viaggi d’affari e diventare un leader tecnologico. Vogliono che Meet Tourism li consideri uno spazio appropriato per condurre questi incontri, di persona o digitalmente.

Progetto pilota in Spagna

Al fine di raggiungere il suo obiettivo di affermarsi come uno standard onnicomprensivo, il Madrid Marriott Auditorium Hotel and Conference Center ha collaborato a questo progetto con Team tecnico RendezVerse. Sarai responsabile dello sviluppo dell’intero dipartimento digitale, per il quale creerai tre spazi di incontro virtuali.

All’interno di questi ambienti, i professionisti del settore potranno incontrarsi, organizzare, prenotare e vedere esempi di eventi. Il tutto in uno spazio di lavoro all’avanguardia, innovativo e pionieristico. Cercano quindi di trasformare in realtà un progetto innovativo nell’industria alberghiera spagnola: il metaverse, applicato nel settore MICE.

Con questa idea in mente, vogliono che la residenza e il centro riunioni siano presenti in questo popolare spazio virtuale. Se l’industria in generale dovesse dirigersi in questo nuovo territorio inesplorato, conterrebbe tre delle sue risorse più preziose: Tempo, denaro e pianeta.

Questi obiettivi sono le priorità dell’accordo, poiché l’hotel sfrutterà le conoscenze e le tecnologie Web 3.0 che RendezVerse applica nei suoi progetti per mettere in pratica. Quello che vogliono è creare strumenti e servizi che consentano alle aziende di incontrarsi e Promuovi i tuoi prodotti nel metaverso.

Attraverso la collaborazione, i team di entrambe le parti daranno vita virtuale al Madrid Marriott Auditorium. Questo itinerario consentirà agli organizzatori di eventi di visitare tutti i lati della sede o visualizzare esempi di eventi passati. come quello, Pianificazione del tuo concept personalizzato Fin nei minimi dettagli, dalla decorazione ai rotoli, passando per gli allestimenti. Inoltre, tutto questo proviene dallo stesso luogo in cui si trovano.

all’avanguardia della tecnologia

L’hotel è sempre stato un evento e leader tecnologico ed è stato in prima linea nell’innovazione durante la pandemia. Ad esempio, il Madrid Marriott Auditorium è Un forte sostenitore della cura del pianetaQuesto è il motivo per avviare altri progetti volti a proteggere l’ecosistema.

Un buon esempio sono progetti come l’installazione di pannelli fotovoltaici; sostituzione di caldaie a gas con caldaie più efficienti e di nuova tecnologia; sostituzione dei liquidi di raffreddamento con quelli più efficienti ea basso consumo; Cambia tutta l’illuminazione dell’hotel con luci a LED o aggiorna l’illuminazione intelligente della stanza come i sistemi di automazione domestica.

Pertanto, la collaborazione con RendezVerse rafforza ulteriormente questi obiettivi e sono orgogliosi dell’accordo che ritengono includerà “L’inizio di qualcosa di straordinario”. “Come hotel, ci sforziamo sempre di fornire soluzioni ottimali ai nostri stimati clienti”, ha affermato David Ghossein, direttore delle vendite e del marketing dell’hotel. Ecco perché considerano RendezVerse “un ottimo partner per il futuro di queste soluzioni”.

Nel frattempo, Peter Gould, fondatore e CEO di RendezVerse, ritiene che il settore debba adattarsi a queste nuove tecnologie. “Siamo fiduciosi che questa partnership contribuirà a plasmare quella transizione”, afferma. Per lui, poiché “l’hotel è leader nel segmento degli eventi aziendali, questa è un’ulteriore prova del suo impegno nel fornire il meglio ai propri clienti”.

Ecco perché sono “felici di intraprendere un passo storico nel futuro degli eventi” e di lavorare insieme Crea il tuo metaversocosa o cosa Potrebbe essere la chiave per il futuro del settore MICE.

Foto inviate: Minh Fam su UnsplashE il Julian Tromeer su Unsplash