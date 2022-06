Metaverse, uno spazio sicuro?

Non c’è dubbio che la tecnologia avanza a passi da gigante e che ogni volta emergono nuove tendenze tecnologiche. Fino a poco tempo conoscevamo termini come Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose, Criptovalute o Blockchain… e ora siamo immersi nel boom di NFT e Metaverse.

Metaverse è una nuova realtà immersiva, un mondo virtuale 3D alternativo al mondo fisico, in cui vengono ricreate situazioni reali o immaginarie per il divertimento degli utenti. L’evoluzione di questo mondo – che risale al 1992, nel romanzo “Snow Crash” di Neil Stevenson – si basa su due tecnologie innovative: da un lato, la realtà aumentata (migliorare la realtà, aggiungere informazioni aggiuntive), e dall’altro, realtà virtuale (scene e oggetti con “Apparenza reale” generati dalla tecnologia informatica).

A seguito della presentazione, alla fine dello scorso ottobre, da parte del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg del suo incrollabile impegno per questo mondo virtuale, Metaverse ha visto un enorme impulso, con grandi aziende che vi hanno investito. Pertanto, secondo un rapporto di Bloomberg Intelligence, il Metaverse è attualmente stimato in un’opportunità di business da 500.000 milioni di dollari, una cifra che raggiungerà i 2,5 trilioni di dollari nel 2030.

La nuova realtà immersiva che rappresenterà il Metaverso non si concentrerà solo sull’intrattenimento o sul gioco, ma finirà per abbracciare qualsiasi campo: sociale, culturale, educativo, aziendale e aziendale. esperti da penetrazione del ferro – Scuola tecnologica leader che offre programmazione web, progettazione UX/UI, analisi dei dati e campi di sicurezza informatica – desiderava un’analisi dei loro vantaggi e svantaggi:

I vantaggi di questa nuova realtà virtuale

● Analisi completa delle informazioni: Con la creazione dei gemelli digitali. Oggi è una tecnologia che viene utilizzata nel mondo delle imprese, in particolare nel settore industriale, e consiste nel replicare virtualmente un oggetto fisico, processo o servizio e simularne il funzionamento all’interno dell’azienda, al fine di raccogliere dati per analizzare se l’investimento è redditizio e migliorare le prestazioni, gli utenti ordinari avranno anche la possibilità di creare le proprie attività private aziendali, interagendo con persone fisicamente distanti in un modo più realistico, giocando ai videogiochi e godendo di esperienze coinvolgenti come concerti o mostre, tra gli altri.

● Lavora elettronicamente: Dopo la pandemia, le aziende hanno visto che possono continuare ad operare anche senza la presenza di tutti i propri dipendenti, il che significa un cambiamento importante nel modo di lavorare, fino ad ora praticamente inimmaginabile. Ma oggi ci sono molti strumenti o possibilità che facilitano il lavoro a distanza, come uno spazio di lavoro condiviso virtuale, perché questa nuova forma di lavoro a distanza ti darà la sensazione di essere in ufficio circondato da colleghi e non devi esserlo. Sono vestiti con abiti formali, poiché i dipendenti saranno collegati dai loro avatar.

● Voli low cost: Prima di investire in un biglietto o in un hotel e scegliere una destinazione, puoi Divertiti in qualsiasi parte del mondo in modo virtuale per vedere se scegli il volo specifico o meno. Ma non solo, quelle persone che non possono viaggiare per problemi di salute o finanziari, potranno anche vivere un’esperienza virtuale attraverso il metaverso.

● Creazione lavoro: Lo sviluppo di questa tecnologia altamente avanzata porta alla creazione di un gran numero di posti di lavoro. Le opportunità di lavoro si creano non solo nella vita reale, ma anche nel mondo virtuale. In effetti, nel Regno Unito ci sono già pubblicità come “Cercasi giardiniere in Minecraft‘, per 60 euro l’ora, solo per dare consigli ai giocatori di questo videogioco.

Rischi metaversi:

Con lo sviluppo e l’espansione del Metaverso, la sicurezza informatica deve essere sempre più avanzata e sofisticata, a causa dei rischi derivanti dalle interazioni in questo mondo virtuale:

● Furto di dati e sicurezza informatica: Oltre ai portafogli blockchain virtuali, questo nuovo mondo virtuale aumenterà il numero di luoghi che possono essere attaccati, soprattutto con l’aumentare della sua popolarità.

● Aumento di dipendenza: Sebbene la dipendenza informatica non sia riconosciuta come un disturbo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è considerata un problema da molti esperti di salute mentale. Qualcosa che può essere potenziato esponenzialmente con il Metaverse.

● Abuso fisico nel mondo virtuale: Nel caso in cui qualcuno aggredisse sessualmente un’altra persona all’interno del metaverso, sarebbe comunque un crimine. Ma da chi o dove si va? Finora non esiste una legge che penalizzi questo tipo di comportamento, quindi le autorità dovrebbero studiare quali limiti dovrebbero essere posti in atto per proteggere gli utenti e che il Metaverse sia un luogo sicuro.

