Metaverse, uno spazio virtuale con opportunità e minacce | Dottor Techno | rivista

Il metaverso sarà una replica del mondo reale in cui potrai interagire con altre persone, oggetti e spazi. In questo sito virtuale puoi divertirti, trovare lavoro, acquistare prodotti, giocare e socializzare, tra le altre cose.

L’idea non è di essere uno spettatore, ma Dai priorità all’interazione nello spazio virtuale con altri avatar. Al momento, il metaverso è ancora in costruzione. Attualmente, grandi aziende come Coca Cola, Gucci e Nike hanno condotto test e dimostrazioni di ciò che faranno nel metaverso.

Secondo un rapporto di Bloomberg Intelligence, il metaverso include Opportunità di business da 500 miliardi di dollariun numero che salirà a 800.000 milioni nel 2024.

“Il metaverso ha un grande scopo per rendere visibili marchi, prodotti, servizi, pubblicità e campagne di marketing e persino rendere possibile l’organizzazione di eventi e spettacoli in modo interattivo e adattivo. È un’esperienza utente eccezionale, che consente una massiccia crescita futura del business a medio e lungo termine termine”, ha spiegato Juan Pablo Ordoñez. , un narratore introduttivo e consulente di interazione presso la Core Entertainment Science School.

Tuttavia, non tutto può essere positivo e Ci sono alcuni dubbi sui metaversi. Per il Dr. José Martí, Vice Rettore per la Ricerca presso l’Università Internazionale di Valencia, c’è paura Il metaverso diventa un monopolio e nessun accesso è consentito alle medie o piccole imprese.

Sono stati presi in considerazione anche altri problemi, come l’accesso ineguale alla tecnologia per coloro che non dispongono di tecnologia sufficiente. Inoltre, come i social network, un’altra preoccupazione è la privacy, quando si raccolgono informazioni e dati personali. (IO)