Meteo in Italia: Settimana di Ferragosto con caldo intenso, ma prime piogge

16 agosto 2024, Analisi e Previsioni

Questo fine settimana il caldo torrido colpirà tutta l’Italia, con il tempo destinato a rimanere invariato per alcuni giorni. La forza dell’anticiclone è davvero potente Non solo nel Mediterraneo e in Italia, ma anche in una parte dell’Europa centro-occidentale.

In questo ambiente anche l’instabilità diurna è ridotta al minimo grazie alla grande stabilità indotta dall’anticiclone. !

Questo nuovo anticiclone ⁤di punta⁢ provocherà un ulteriore aumento delle temperature simile ai primi giorni di agosto, con massime fino a 40 gradi, soprattutto nelle regioni centrali. Il caldo si fa sentire forte anche al nordSi prevedono picchi estivi molto elevati, che si aggiungeranno ai disagi legati all’umidità nella Pianura Padana. ⁢ ⁢ Nei primi giorni della settimana di Ferragosto non arriveranno novità particolari con il dominio dell’anticiclone africano. Tra il 14 e il 15 la forza dell’anticiclone diminuirà a causa dell’intrusione atlantica..

Un primo fronte tenterà di raggiungere l’Italia, ma tutti aumenteranno l’instabilità atmosferica, provocando temporali convettivi sui monti. Il caldo continuerà a dominare, salvo un leggero calo di importanza Ci sono picchi al nord e generalmente leggermente meno elevati al centro-sud.

Dopo una spinta frontale rivolta sui Balcani solo nel fine settimana del 17-18 agosto, in Italia potrebbe entrare aria leggermente più fresca.

Vediamo se effettivamente ci sarà questo aggiornamento parziale, ovviamente è tutto da confermare.

in dettaglio

Domenica 11 agosto: La forza dell’anticiclone garantirà tanto sole, con solo qualche isolato rovescio sulle Alpi occidentali e sull’Appennino ligure.

Il caldo aumenterà con temperature massime che raggiungeranno i 40-41 gradi, soprattutto nelle zone interne delle regioni centrali. ; Lunedì 12 agosto: Sole e caldo costante.

Nel pomeriggio sono attesi alcuni temporali localizzati e brevi lungo l’arco alpino, soprattutto nel settore occidentale. . ) Martedì 13 agosto: Tanto sole e caldo.

Rovesci diurni su Alpi e Appennino centro-settentrionale. Ulteriori tendenze meteorologiche: In vista di Ferragosto è possibile qualche temporale pomeridiano al nord ed un leggero calo delle temperature in genere al centro-sud interno.⁢ Il clima sarà molto caldo e in prevalenza soleggiato.