Metepec, un nuovo spazio per le attività dei centri di allenamento sportivo modificati – El Sol de Toluca

Il restyling dell’Edoméx Sports City a Zinacantepec ha costretto la ricerca di spazi affinché gli atleti potessero continuare il loro allenamento, come nel caso dei centri di allenamento sportivo modificati.

La Sottodirezione Sportiva Modificata della Direzione Generale della Cultura Fisica e dello Sport, al fine di rafforzare il legame con i comuni, ha chiesto il sostegno dell’Istituto Municipale di Cultura Fisica e Sport di Métepec per condurre corsi di formazione presso il Centro di Formazione Sportiva. edomex.

Per quanto riguarda gli atleti messicani della Toluca Valley, che stanno attualmente sviluppando i loro preparativi, a causa della loro partecipazione ai prossimi Giochi Paranazionali di Konadi 2022, condurranno il loro allenamento nelle unità sportive di Metepec.

Allo stesso modo, il centro di allenamento sportivo dedicato all’atletica leggera e all’atletica leggera nell’unità sportiva “Martín Alarcón Hisojo”, noto come “La Hortaliza”, opererà martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:00 il sabato dalle 9 : dalle 00:00 alle 11:30

Mentre le lezioni di nuoto per disabili si svolgeranno il martedì e il giovedì, dalle 15:00 alle 16:00, presso il centro polisportivo “María del Carmen Peña”, nel quartiere “La Pila”, anche in questo magico città.

I centri di allenamento sportivo adattivo hanno formato il personale per prendersi cura di persone con diversi tipi di disabilità, per guidarle nel loro sviluppo fisico e sociale attraverso lo sport, guidandoli al contempo in modo che coloro con le competenze necessarie possano arrivare a far parte delle selezioni di diversi paesi.

Per maggiori informazioni gli interessati possono chiamare il numero di telefono della Direzione Generale della Cultura Fisica e dello Sport 722-167-8040, int. 306, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì.