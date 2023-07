Metroidvania TEVI lancerà una closed beta domani

Neverland Entertainment e CreSpirit hanno annunciato il loro prossimo titolo Ti ho vistoLa beta chiusa inizierà domani alle 15:00 ora spagnola.

Sarà anche disponibile gratuitamente e chiunque potrà partecipare attraverso di esso Pagina del gioco su Steam. Puoi guardare il trailer del gioco qui sotto per vedere cosa troverai:

A proposito di TEVI, con la beta che inizia domani

Ti ho visto è un metroidvania a scorrimento laterale con controlli classici, combo in stile Devil May Cry e un gameplay profondo.

Oltre alla scarica di adrenalina nell’inferno dei proiettili, il gioco introduce un sistema di azione che include mischia, schivata, combo e altri sistemi e lo integra con altri sistemi, come Sigils. Dovremo padroneggiare varie abilità e creare il nostro stile di combattimento per sconfiggere i boss.

CreSpirit è lo sviluppatore di Metroidvania Rabbi Rabbi, che ha venduto oltre 300.000 copie in tutto il mondo. con Ti ho visto, con l’intento di elevare sotto tutti gli aspetti lo standard qualitativo stabilito con Rabie Ribe. Il gioco dovrebbe essere rilasciato per PC e Nintendo Switch nel 2023 e successivamente per il resto delle console, tra cui PS4, PS5 e Xbox Series.

Queste sono le sue caratteristiche principali: