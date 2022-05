Mets: Scherzer salterà 6-8 settimane a causa di un infortunio al tilt

Il giocatore dei Mets Max Scherzer potrebbe essere fuori per sei-otto settimane a causa di un muscolo obliquo contorto nella sua parte sinistra, un altro colpo al turno già mancato di New York Jacob Degrom.

Scherzer, tre volte vincitore del premio Cy Young, è stato sottoposto a una risonanza magnetica giovedì, un giorno dopo che gli era stato ordinato a metà dell’inizio di una partita contro i St. Louis Cardinals. Stava attaccando 1-1 contro Albert Pujols nel sesto inning e ha detto di sentire un “pareggio” sul lato sinistro.

I Mets hanno riferito che una risonanza magnetica ha rilevato una torsione che variava in gravità da moderata a grave.

Il 37enne destro è 5-1 con 2,54 ERA in otto partenze dopo aver firmato un contratto triennale da 130 milioni di dollari con New York. Un otto volte All-Star, Scherzer ha segnato 59 colpi e 11 camminate in 49 corse da 2/3.

I Mets si sono svegliati con un vantaggio di sei partite nella NL East.

“Ha avuto una vescica, con la palla – le cuciture erano diverse”, ha detto l’allenatore dei Mets Buck Showalter prima della partita di giovedì. “Uno dei motivi per cui ho avuto problemi a rompere i tiri e controllarlo è stato perché non volevo rompere (la bolla) di nuovo”.

In 15 stagioni nelle major, Scherzer è stato 195-98 con un’ERA di 3,15. Ha vinto la Cy Young League nel 2013 con il 2013 e altre due Nazionali nel 2016 e 2017 con Washington.

DeGrom non ha partecipato dall’allenamento primaverile a causa di una reazione da stress alla spalla destra e non sarà fino a fine giugno o luglio quando potrà tornare. Taylor Miguel, un altro membro della rotazione, è andato nel roster handicap domenica con un’infiammazione al bicipite destro.

David Peterson di Triple-A sarà probabilmente chiamato a partecipare a un torneo che include Chris Bassett (4-2, 2.34), Carlos Carrasco (3-1, 3.73) e Tijuan Walker (1-0, 3.52).