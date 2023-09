Metti il ​​tuo assistente personale su WhatsApp, Instagram e altro ancora

Meta AI, un’alternativa a ChatGPT, diventa disponibile in versione beta

Sono in arrivo anche altri 28 chatbot con personalità ispirate alle celebrità

27 settembre 2023 alle 22:46 – Aggiornato 27 settembre 2023 alle 22:48

Stiamo assistendo all’era dei chatbot. Dopo il lancio di ChatGPT, alcune aziende Le più grandi aziende tecnologiche del mondo Volevano seguire le orme di OpenAI. Microsoft ha lanciato Bing Chat, Google ha scelto Bard e Baidu ha scelto Ernie, solo per citarne alcuni.

Meta non voleva rimanere indietro, quindi mercoledì ha annunciato il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di Meta AI, una proposta basata sul modello linguistico Llama 2 recentemente annunciato che si collega al motore di ricerca Bing di Microsoft per accedere al web.

Chatbot, 28 caratteri

Sotto la guida di Mark Zuckerberg, l’impegno dell’azienda va oltre il semplice chatbot “tradizionale”. Forse Distinguersi dalla concorrenza, Meta ha deciso di dotare questo sistema di diversi personaggi ispirati a personaggi molto noti. Nello specifico, gli utenti potranno scegliere tra 28 alternative.

Il catalogo di “icone culturali e influencer” di Meta AI sarà composto da celebrità come MrBeast (sotto il nome Zach), Paris Hilton (come Amber) o Snoop Dogg (come Dungeon Master). Meta afferma che questa nuova funzionalità di interazione “dovrebbe dare la sensazione di parlare con persone che conosci”.

Un altro elemento che contraddistingue Meta AI è che, a quanto pare, non avrà un’applicazione dedicata, ma sarà collocata in un file Una vasta gamma di prodotti e servizi dell’azienda. dentro MetaConnect È stato confermato che sarà disponibile su WhatsApp, Messenger, Instagram, Ray-Ban Meta e Meta Quest 3.

L’azienda ha escogitato un modo molto semplice per chiamare un chatbot. Ad esempio, all’interno di un gruppo possiamo digitare @MetaAI per avviare una chat e richiedere informazioni aggiornate. Supporterà anche la creazione di adesivi utilizzando la tecnologia generativa dalla finestra della chat.

Meta AI inizierà ad essere disponibile in versione beta a partire da oggi negli Stati Uniti. Non sappiamo, al momento, se si tratti di un’aggiunta Arriverà nei paesi dell’Unione Europea. Ricordiamo che le normative europee hanno rallentato il declino di nuovi servizi come Threads e Microsoft Copilot. Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede.

Foto: Meta

