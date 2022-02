Mexico Open 2022: Alexander Zverev perde la testa ad Acapulco e sfiora l’arbitro!

E illui è Campionati messicani di tennis aperti di Telcel Su Acapulco Ha iniziato caldo per via dell’alto livello in campionato, ma il tedesco Alexander Zverev lo ha portato all’estremo, perdendo la testa e avvicinandosi all’attacco del giudice.

Il tennista europeo ha giocato il doppio con il brasiliano Marcello Melo Che ha perso con lui (2-6, 6-4, 6-10) contro il duo britannico Lloyd Glasspool e Finn Harry Heliovara.

Zverev non era d’accordo con alcune delle decisioni del giudice e arrivò al punto di offenderlo, Quindi alla fine del gioco, Il tedesco diede tre racchette sul seggiolone, Il resto dei tennisti è rimasto sbalordito da quello che è successo.

Quindi Il tedesco si avvicinò di nuovo per rimproverarlo e colpì di nuovo il sedile dell’ufficiale un’altra volta.

Attualmente Il Mexican Open non ha detto quale penalità può ricevere il tennista tedesco a litigare con loro.

