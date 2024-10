“Mezza casa, so chi sei”; Luisito Comonica attacca “La Casa de los Vamosos”

Sui social Luisito Comunica attacca La Casa de los Famosos México Credit: @Cuartoscuro e @La Casa de los Famosos

Con tre mesi di programmazione in onda, Spettacolo di realtà “Casa delle celebrità” L’evento si è concluso con la clamorosa proclamazione del vincitore 4 milioni in contanti. Nonostante la sua conclusione, lo spettacolo ha comunque suscitato qualcosa di cui parlare tra i fan e i media, poiché alcuni non hanno ritenuto che la selezione dei partecipanti fosse adeguata per questa seconda edizione, almeno questo è ciò che afferma lo spettacolo. Influencer, Comunicare con Luisito.

riconosciuto Utente di YouTube Il messicano ha condiviso la sua opinione sui membri del cast della seconda stagione di casa famosa, Ha spiegato di non credere che il programma fosse realisticamente coerente con il nome assegnatogli, oltre ad attaccare alcuni partecipanti. Scopri qui quali sono le sue controverse dichiarazioni.

Durante la sua partecipazione al podcast comico “La cotorissa” Luisito Comunica ha iniziato una conversazione con Slobotsky e Ricardo Perez, I conduttori del programma, con i quali ha scambiato opinioni su vari argomenti, tra cui il popolare concorso Televisa.

La conversazione ha toccato gli stipendi esorbitanti che vengono dati ai partecipanti al concorso, siano essi ben pagati o mal pagati. Gli stipendi superano le migliaia di pesos. Nella conversazione, comici e Influencer Hanno concordato che l’importo ricevuto dalla “celebrità” potrebbe variare da 550.000 a 60.000 pesos messicani, che considerano enorme: “Non esiste denaro senza valore, ma denaro buono”.

Ad esempio, l’artista di origine cubana ha condiviso, Sian Zhong, Chi ha partecipato al programma “Quarta Terra”. televisione, E secondo le opinioni dei comici, non risulta di dominio pubblico perché poche persone ne hanno sentito parlare. La responsabilità della situazione è stata attribuita alla concorrenza, perché il suo nome non sempre è all’altezza delle promesse Non invitano celebrità famose.

“La paga bassa in realtà è molto buona per qualsiasi altra realtà, che è un sacco di soldi. Perché la realtà è che chi viene pagato ‘male’ viene pagato molto bene e, francamente, questa è una persona che sa a chi serve esempio (Cian, di cui non ho mai sentito il nome in vita mia”, ha ricordato Lucito Comonica.

Ciò premesso, Luisito Comunica ha espresso che in questa seconda edizione, che ha visto la partecipazione di 15 media partecipanti, non tutti sono stati considerati celebrità riconosciute, poiché “Solo due sono famosi lì.” Ecco come ho vissuto il momento:

“Casa delle celebrità? No, mamma***, perché lì ci sono due personaggi famosi; “Ecco perché ho detto che è ‘Half Pete Knows Who You Are’ o ‘Li ho visti per metà su Tiktok’.” Influencer.

Questa clip si è diffusa sui social media, dove alcuni utenti hanno supportato Al influente, Aggiungendo che identificavano solo alcuni personaggi, e non era nemmeno così Seconda stagione A LCDLF Chi sapeva della sua esistenza? Tra i nomi più citati spiccano Mario Bezares, Arath de la Torre, Gala Montes, Adrien Marcelo, Karim Benderter o Sabine Mosier, tralasciando Sian Chun o Agustín Fernández.

Questa situazione rimane oggetto di dibattito, poiché questa determinazione dipende dalle regioni in cui sono presenti le stelle Spettacolo di realtà È determinato, Poiché alcuni si distinguono per la partecipazione a programmi televisivi, spettacoli o Reti sociali.

Nelle sue ultime dichiarazioni Luisito Comonica ha fatto capire che non avrebbe mai partecipato “La famosa casa del Messico.”Considerava che questo tipo di programma fa sì che molte stelle coesistano più volte nello spazio “Non sempre mantengono ciò che promettono.”