MG 5 ha già un prezzo in Europa, un’auto elettrica familiare con 400 km di autonomia – Notizie – Auto ibride ed elettriche

MG È in piena ripresa commerciale, e lo sta facendo con le auto elettriche come i principali campioni della sua gamma in Europa. Ieri l’azienda britannica ha annunciato diversi aspetti importanti sulla sua rinnovata gamma, tra cui il modello MG 5 elettrico, un’auto elettrica con corpo familiare arriva in Europa con applicazione pratica e il suo prezzo è la chiave del successo.

Oltre alla MG 5 Electric, il marchio ha parlato ancora una volta MG Marvel R., posizionata come un’ammiraglia e con un prezzo di partenza di 40mila euro, così come la MG ZS EV, SUV compatto che ha appena subito un profondo restyling, dovrebbe essere il modello più venduto destinato a essere un maiale all’interno del Gamma MG in Europa.

MG5 elettrico.

Per quanto riguarda la MG 5 Electric, l’auto elettrica sarà il passo per raggiungere la gamma del produttore britannico, con MG che ha annunciato che La sua versione meno costosa avrà un prezzo di poco inferiore ai 30.000 euro.

Questo prezzo sarà il prezzo associato alla versione di ingresso della gamma. Questo avrà una batteria 51 kWh La capacità che eguaglierebbe i letti elettrici di omogeneità a Autonomia 320 km Basato sul ciclo WLTP, mentre il top di gamma sarà nelle mani di una variante che ne eleva la capacità di 61,1 kWh, Raggiungendo così una maggiore indipendenza, da 400 km.

Entrambe le versioni sono nella mano di un ventilatore, che, posto sull’asse anteriore, raggiunge un forte 135 kW, sulla base delle informazioni precedentemente pubblicate da MG. La versione push-back può venire dopo.

MG 5 elettrico

In un mercato inondato di veicoli elettrici con carrozzeria SUV, come ha annunciato la stessa MG, MG 5 Electric è l’unico veicolo elettrico commercializzato al mondo sotto forma di telaio familiare e, a giudicare dalle sue dimensioni, rientra in questo segmento C, perché misura 4544 mmÈ largo 1811 mm e alto 1513 mm.

In termini di aspetto, MG 5 Electric ha uno dei suoi migliori punti di forza, grazie alle sue dimensioni esterne e alla filosofia del turismo familiare La sua capacità del cestino è di 578 litris, con la fila di sedili posteriore ripiegata, la capacità di carico può essere aumentata a circa 1.400 litri.

Design degli interni della nuova auto elettrica MG 5.

Come la MG ZS EV, la MG 5 Electric avrà due diversi livelli di finitura chiamati Comfort e lusso. Il primo equipaggia già articoli come cerchi in lega da 16 pollici, telecamera di parcheggio posteriore, MG Pilot, MG iSMART Lite e fari a LED. La Luxury fa un ulteriore passo avanti in termini di comfort con ruote da 17 pollici, telecamera di parcheggio a 360 gradi, rivestimenti in ecopelle, climatizzatore automatico, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, specchietto interno con oscuramento automatico e sensore pioggia.

MG 5 Electric arriverà in Spagna entro Il primo trimestre del prossimo anno.