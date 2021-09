MGM vuole evidenziare il gameplay nel nuovo videogioco di James Bond

Nei prossimi mesi sarà trascorso un anno dall’annuncio di progetto 007, Il nuovo videogioco su cui mi sono concentrato James Bond che è in fase di sviluppo insieme a IO interattivo. Ma mentre i responsabili di Assassino Continuando a mantenere il più stretto riserbo sulla proposta di questo titolo, MGM ha recentemente previsto cosa intende ottenere con tale consegna.

In un’intervista a GamesIndustry.bizRobert Marek, direttore dei prodotti di consumo globali per Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), ha chiarito che lo studio dietro il franchise di James Bond non voleva che lo facesse. Progetto 007 È una semplice puntata che prende il nome dal famoso agente, ma intende offrire a IO Interactive un gioco coinvolgente in grado di far crescere questo classico franchise.

“Ad esempio, quando guardi a James Bond, per avere la possibilità di raccontare una storia di origine ed esprimerla in termini di (la qualità) che i fan si aspettano, avevamo bisogno di un partner console in modo da poter aiutare a raccontare quella storia”. ha detto Marek. “Non siamo qui per realizzare un rapido profittoSiamo qui per espandere il marchio”.

Da molto tempo lo so ho mostrato colui il quale Progetto 007 Avrà una storia completamente originale e conterrà una versione di Bond che non sarà basata su nessun attore in particolare. In questo senso, mentre la storia del gioco sarà chiaramente importante, Marie sottolinea che l’idea è che questo titolo e altri titoli basati sulle proprietà di MGM si distinguano nel suo gameplay.

“Riguarda anche l’autenticità e vogliamo assicurarci che i fan siano contenti delle esperienze che noi e i nostri partner stiamo offrendo. Stiamo davvero cercando partner di talento anche nello sviluppo e nella pubblicazione. Comprendi la proprietà intellettuale e i marchi in un modo che prospera attraverso il gioco.e L’amministratore delegato ha osservato. “Lo stile di gioco è il re, l’esperienza è il re e vogliamo assicurarci di offrire grandi esperienze con o senza proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale dovrebbe in definitiva far cantare il gioco”.

“Si tratta di identificare il giusto partner di sviluppo. IO è l’autorità di riferimento per i giochi stealth e orientati agli agenti, quindi è stato davvero un sogno diventato realtà in termini di studi con cui collaborare per James Bond. Hanno una profonda passione per proprietà intellettuale e sono straordinariamente talentuosi. È un connubio perfetto, IO Interactive e James Bond, e stiamo lavorando a qualcosa che pensiamo sarà molto speciale per i fan”. è finita.

Progetto 007 Non ha ancora una data di uscita.