MH progetta il municipio futuristico salvando gli spazi pubblici

Al fine di avere strade più pedonabili per intrattenere i vicini e per gettare le basi per la futura pianificazione urbana, Il sindaco Miguel Hidalgo Presentata RINATO MHIl Programma completo per lo spazio pubblico promuoverebbe l’uso del sistema urbano secondo i principi di Accessibilità, uguaglianza, sicurezza e sostenibilità.

Sindaco, Maurizio TapHo detto che questo programma contiene progetti che includono argomenti come Sicurezza, infrastrutture, spazio pubblico, qualità della vita e mobilità, Servirà come un catalogo di opzioni commerciali che possono essere implementate in diverse aree della demarcazione e che saranno investite per quest’anno 80 milioni di pesos.

Ha sottolineato che per sviluppare questo progetto, il suo governo ha invitato l’urbanista internazionale, Guillermo Benalusa Chi ha molta esperienza e condivide l’importanza di restituire i luoghi pubblici alle persone, essendo stato nel tempo occupato dagli automobilisti.

“Con questo programma per lo spazio pubblico, ciò che vogliamo dare è una guida a tutti i nostri dipendenti pubblici su cosa dovremmo fare per fare le cose meglio, ma vogliamo anche fare le cose in modo molto diverso e aprirlo ai nostri vicini, è un programma trasparente”, ha spiegato il funzionario.

Lo ha fatto notare Direzione Esecutiva dell’Urbanistica e dello Sviluppo Questo catalogo verrà aggiornato frequentemente con gli hub “Ripristina – Attiva – Proteggi” Promuovere piani infrastrutturali urbani, infrastrutture ciclabili, crociere sicure, parchi e centri di quartiere nelle aree in cui è possibile utilizzare meglio gli spazi pubblici.

“Questo è ciò di cui tratta questo programma per lo spazio pubblico, l’uguaglianza dello spazio pubblico, che non ci separiamo l’uno dall’altro, ma al contrario, siamo complementari”, ha detto.

Bernard Farrell, Il Direttore Esecutivo dell’Urbanistica e dello Sviluppo, ha affermato che con questo programma, il Il sindaco Miguel Hidalgo Cerca di migliorare gli spazi sottoutilizzati, salvarli e anche creare nuove aree come Passerelle e strade pedonali a bassa velocità, nuovi parchi e piazze e strade ridisegnate per proteggere i pedoni.

“Abbiamo effettuato la diagnostica di tutte le strade, tutte le crociere, tutti gli spazi pubblici dell’ufficio del sindaco e riabilitato in diversi modi, e siamo stati in grado di identificare i beneficiari esatti di tutti i parchi dell’ufficio del sindaco di Miguel Hidalgo, dove il parco il servizio è dove vengono utilizzati i parchi ea quale livello”, ha spiegato.

Un altro ospite dell’evento è stato il sindaco Alvaro Obregón, Lia Limone Che ha annunciato che si sarebbe ripetuto nel suo governo SfiumeErba integrata in pubblico Ha riconosciuto il sindaco Tabb per il suo interesse nel ripristino degli spazi pubblici, poiché queste misure influiscono direttamente sulla riduzione dell’insicurezza.

Anche all’evento è stato la deputata federale Margherita Zavala; consulenti, Derin Bezania e Altagracia Mendes; membri del consiglio, Alberto Bourgeois; Oscar Mongoya e Diego Ramirez E parte del governo del governo di Miguel Hidalgo.

