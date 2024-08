“Mi piace l’Italia tra i Paesi guida Ue, Fito è responsabile e pronto”

L’Italia è un Paese centrale in Europa, quindi voglio che sia tra i “Paesi guida dell’Unione”. Lo conferma Manfred Weber, Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), in un’intervista rilasciata ieri al “Corriere della Sera” dopo un lungo incontro con il presidente del Consiglio, Georgia Meloney Cena con il Vicepresidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Per me, come capo del Ppe, è impossibile ignorare e isolare l’Italia. È un Paese centrale in Europa, uno dei fondatori. L’Italia ha una popolazione filoeuropea e non c’è nessun partito che voglia uscire dall’euro come altri Paesi lavorerò sempre per includere l’Italia nel processo decisionale”, dice Weber. Il leader del Ppe spiega anche come “l’opinione su Giorgia Meloni in Europa è cambiata notevolmente rispetto a due anni fa”, e questo grazie. al contributo di Tajani, che ricopre tra l’altro la carica di vicepresidente del Partito popolare europeo. “Ora è rispettato come primo ministro, il suo governo di centrodestra è europeista. Presumibilmente un governo credibile cerca di risolvere. problemi”, continua Weber.

Il leader del Ppe parla poi del “partito delle nomine” per i futuri incarichi della Commissione europea, tema centrale dell’incontro di ieri con la Meloni a Palazzo Sigi. Weber chiarisce che l’organizzazione del nuovo esecutivo sociale “è nelle mani di Ursula van der Leyen” e ribadisce che l’Italia è “uno dei Paesi più importanti”. “Meloni e Tajani hanno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni europee, e persone come Macron e Scholz si sono rivelate grandi perdenti. Sono favorevole a un forte contributo all’Italia.” Il nome del governo della Commissione Ue è quello dell’attuale ministro per gli Affari europei, Raffaele Fito. “È un mio buon amico, un forte difensore degli interessi italiani, una persona responsabile e molto disponibile”, dichiara Weber, riferendosi a Fito e auspicando che il governo rispetti la “scadenza del 30 agosto”.

