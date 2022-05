Miami, arrestato per furto di cellulare

La polizia di West Palm Beach ha arrestato a Uomo di Miami-Dade con tre cellulari rubato Al SunFest Music Festival.

José de la Caridad Garcia Montolungo27, da agenti di polizia sub a accusa di furto gli anziani.

I rapporti affermano che il valore dei telefoni rubati è stato stimato in $ 3.800 Posta di Palm Beach.

Verso le 21:30 di venerdì, gli agenti di polizia che lavorano per il SunFest hanno iniziato a ricevere denunce da parte dei partecipanti al concerto sul palco meridionale del festival per furti di telefoni cellulari, ha spiegato il notiziario.

Secondo la polizia di Palm Beach, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto persone muoversi tra la folla al concerto e rubare telefoni.

Un agente di stanza fuori dalla tribuna ha visto un uomo che corrispondeva alla descrizione del sospetto. Quando si è avvicinato a García Montolongo, lo ha visto lanciare tre iPhone a terra.

Il rapporto di arresto affermava che la persona “ha confessato di aver cercato di sbarazzarsi dei telefoni quando ha visto le autorità perché sapeva che non sarebbe stato bello e la polizia avrebbe pensato che li avesse rubati”.

Garcia Montulongo è detenuto nella prigione della contea di Palm Beach con una cauzione di $ 4.500. Tuttavia, la polizia ha detto ai giornalisti che le indagini sul furto sono ancora in corso e gli arresti e altre accuse sono ancora in sospeso.

Per due anni, a causa della pandemia di COVID-19, non si è tenuto il SunFest Music Festival, un evento che di solito attira più di 100.000 persone in questo momento.

Lo scorso dicembre lo erano due cubani Accusato di furto di beni e furto di beni demaniali 500 iPhone sono stati rubati all’aeroporto di Miami, per un valore di mezzo milione di dollari.

Recentemente, un altro cubano, Il pezzo chiave in quel caso è perché era un dipendente dell’azienda da cui sono stati rubati i telefoni cellulariInfine, è stato accusato di fornire informazioni su dove sono conservati i telefoni, cambi e tutto il necessario per effettuare il furto.