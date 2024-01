Miami-Dade riprende le tariffe standard dei trasporti pubblici dopo il periodo gratuito

Miami-Dade termina il periodo di trasporto pubblico gratuito iniziato nel novembre 2023 e riprende le tariffe standard nel 2024. (Trasporto pubblico Miami-Dade)

Lui Dipartimento dei trasporti e dei lavori pubblici di Miami-Dade DTPW ha annunciato la ripresa delle tariffe standard sul suo sistema di trasporto pubblico A partire dal 1 gennaio 2024Sottrai Fine del periodo libero che era iniziato Novembre 2023. “Questa misura segna la fine di una fase eccezionale nella storia del trasporto urbano nella regione, che faceva parte dell'ambizioso progetto.”Migliore rete di autobus“, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'accessibilità del sistema di trasporto pubblico del quartiere.

Lui Programma a tariffa gratuitaChe includeva servizi come Metrobus, Metrorail, Metromover e MetroConnectÈ stata un'iniziativa di Contea di Miami-Dademenzionato NBC 6 Florida meridionale. Questo periodo gratuito è stato implementato come parte di “Migliore rete di autobus“, progetto Approvato nel 2021 Che rappresenta la più importante riforma del sistema di trasporto pubblico degli ultimi decenni. Non solo iniziativa Commissioni temporaneamente esentatema anche Riorganizzare le strade esistenti per facilitare l’accesso al lavoro E Servizi in tutta la comunità.

implementare Le tariffe gratuite rappresentano un costo stimato di 9 milioni di dollari a breve termine Per il sistema di trasporto. Tuttavia, è previsto Recuperare il reddito perduto a lungo termine Attirando nuovi passeggeri attraverso un sistema di trasporto pubblico più efficiente e conveniente. Lui “Migliore rete di autobusComprendeva la modifica della maggior parte delle linee di autobus, la cancellazione di alcune e la creazione di nuove per fornire un servizio più veloce e più frequente.

Con il Fine anno 2023tutti Prezzi di transitoCompreso Servizi di trasporto privato E il Tasse di parcheggioÈ tornato ai livelli precedenti il ​​congelamento di novembre. Lui DTPW Il servizio è confermato MetroConnect rimarrà gratuitomantenendo così parte dell'impegno della contea per l'accessibilità dei trasporti pubblici.

Nonostante i miglioramenti previsti, Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la rimozione di alcuni metodi. In risposta, centinaia di dipendenti e volontari della contea avrebbero dovuto fornire assistenza alle fermate degli autobus per aiutare i passeggeri ad adattarsi ai nuovi nomi e ai cambiamenti di percorso. accanto a, Contea di Miami-Dade Implementate navette itineranti gestite Omaggio E metroconnect In diverse zone della provincia per risarcire le strade che sono state cancellate, secondo le informazioni pervenute NBC 6 Florida meridionale.

Lui Fine del trasferimento a parametro zero a Miami-Dade rappresenta un Un grande cambiamento per gli utenti abituali del sistema. Durante il periodo gratuito i residenti e i visitatori della provincia hanno goduto della mobilità urbana gratuita Facilitare l’accesso alle varie aree e servizi. Questa misura, anche se temporanea, fu un passo importante nella ricerca di A Un sistema di trasporti più completo e accessibile.

Ritorno a Tariffe standard È un promemoria per Sfide continue nella gestione del trasporto pubblico. Poiché il Distretto cerca di bilanciare la necessità di un sistema di trasporto efficiente con l’accessibilità per tutti gli utenti, La fine del trasferimento gratuito apre un nuovo capitolo nella storia dei trasferimenti del Miami-Dadeche continua a concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza di trasporto per tutti i cittadini.