Michael Keaton ha detto che era curioso di riavviare Batman prima del film Flash

Per un’intera generazione di fan Michael Keaton è un Batman E l’attore è chiaro su questo. Nel corso del prossimo anno, l’eroe del cinema Tim Burton indosserà la copertura protettiva di Gotham nella cornice del film. scintilla E a quanto pare, oltre ad eccitare ed entusiasmare molte persone, avrai l’opportunità di risolvere una domanda che hai avuto per molto tempo.

Sebbene Keaton abbia deciso di lasciare il ruolo del pipistrello che deve affrontare Batman per sempre, in una recente intervista con Il giornalista di Hollywood Ha detto di aver creduto per molto tempo di poter tornare e ottenere una buona interpretazione di Batman.

“Onestamente, nella parte posteriore della mia testa, pensavo sempre: ‘Scommetto che posso tornare indietro e avere quel figlio di puttana’” Keaton ha segnalato il suo ritorno al ruolo di Batman. Poi ho pensato: ‘Ok, ora che me l’hanno mostrato, fammi vedere se posso farlo. ” L’attore ha aggiunto, riferendosi al suo ritorno al ruolo nel film scintilla.

Il film Flash diretto da Andy Muschietti.Lui lei(Basato su un testo di Christina Hudson)Uccelli selvaggi) E mentre non ci sono ancora molti dettagli ufficiali sulla sua trama, è stato confermato che la sua storia includerà viaggi nel tempo e il concetto del multiverso. Il tutto nell’ambito di un’avventura con protagonista The Flash di Ezra Miller che vedrà anche Supergirl di Sasha Calle, Batman di Ben Affleck e Batman di Keaton.

In questo senso, Keaton afferma di aver avuto difficoltà a comprendere la trama del film. Tuttavia, THR nota che l’attore è stato “impressionato dalla sceneggiatura” e “incuriosito dalla possibilità di tornare al personaggio”.

“Ho dovuto leggere (il testo) più di tre volte per dire: ‘Aspetta, come funziona?'” ” Keaton ha detto. “Me lo hanno dovuto spiegare più volte. A proposito, non sono compiaciuto di questo. Non lo dico come “Sono così figo”. Io sono stupido. Ci sono molte cose che non so. E poi, non lo so, l’ho appena scoperto, ma questo era diverso”.

“La cosa veramente eccitante è quanto io (Batman) ho capito quando sono tornato. Lo capisco a un livello completamente diverso ora. La rispetto totalmente. Rispetto ciò che le persone stanno cercando di fare. Non l’ho mai guardato come “Oh, sono solo sciocchezze”. Non è stato sciocco quando ho fatto Batman. Ma è diventato un gigante culturale. È creativo. Quindi lo rispetto di più perché cosa ne so? Questo è un grosso problema nel mondo per le persone. Devi rispettarlo e rispettarlo. Finché non dico: “Oh, Gesù, è enorme” L’attore ha aggiunto.

Keaton ha inoltre osservato di non aver visto un film completo sui supereroi dal suo primo film su Batman. Tuttavia, sente che i nastri di Tim Burton hanno segnato il genere, quindi sarà interessante vedere cosa mostrerà il film in Flash considerando quanto Keaton sia interessato a questo progetto che ha già terminato le riprese.

La prima del film scintilla L’appuntamento è per novembre 2022.