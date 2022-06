Michael Rinaldi e Philippe Hotel riappaiono in Italia

Michael Ruben Rinaldi e Filippo Hotel Unisciti alla lotta per le posizioni più alte nel Mizo Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota italiano della Ducati, Rinaldi, si è presentato dagli allenamenti di venerdì Consulenti di layout italiani. Nel primo e nel secondo allenamento ha percorso oltre dieci giri a 1.34 ed è arrivato quarto. Il suo compagno di squadra è due decimi in meno di Alvaro Batista. Con questo, il pilota italiano ha dato segnali di poter essere pronto a lottare con i piloti di testa in gara.

La stagione è iniziata Aragona Finisce con buoni sentimenti Quarto in entrambe le gare e superbo. Sebbene questi buoni sentimenti siano leggermente diminuiti nelle due gare successive, Asenil è arrivato nono e ottavo rispettivamente nella prima e nella seconda gara, piazzandosi settimo sia nella prima che nella seconda gara a Estor.

Le gare di casa sono sempre incoraggianti, quindi il pilota cercherà di fare un buon tempo nelle qualifiche di oggi. Per questo Dobbiamo ridurre il tempo stamattina Lo mette al dodicesimo posto.

Anche se non italiano Philipp Oettl Quando l’anno scorso ha attraversato la Supersport 600 e il Mondiale di Moto utilizzando lo stesso circuito, era ben consapevole della pista su cui aveva già corso. Questo è per il pilota Colevan La terza gara Contestatore di stagione. Il calo di Estoril nelle FP2 lo ha tenuto fuori dai round perché doveva esserlo Spinto per un conto nella clavicola destra.

Nonostante questa pausa, sembra tornare forte e sentirsi meglio a fine allenamento. Oggi è il terzo del primo esercizioDietro Alvaro Batista e Iger Leguona.

Nonostante abbia avuto buoni tempi, è dubbio che sarebbero in grado di mantenerli per la maggior parte della gara per lottare per le posizioni più alte. Perché non abbiamo bisogno di molto tempo per scoprirlo La prima partita del weekend si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle 14:00.