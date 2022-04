Michael Saylor afferma che i mercati non sono pronti per Bitcoin

Bloomberg – Mercati finanziari Non pronto per le obbligazioni garantite da Bitcoin (XBT)Secondo il fondatore MicroStrategy Corporation (MSTR), Michael SaylorIl più grande sostenitore delle aziende che aggiungono criptovaluta ai loro bilanci.

“Mi piace vedere Il giorno in cui le persone finalmente vendono obbligazioni garantite da bitcoin come titoli garantiti da ipotecaSaylor, CEO di MicroStrategy, ha detto in un’intervista martedì dopo il produttore Software lo ha annunciato Stava prendendo un prestito per acquistare più risorse digitali. “Il mercato non è ancora pronto per questo al momento. L’idea migliore successiva era quella di ottenere un prestito a termine da una grande banca“.

Può fungere da file Avvertimento per El SalvadorE il Che prevede di vendere circa 1 miliardo di dollari di cosiddette obbligazioni vulcaniche che saranno sostenute da Bitcoin. Sebbene l’offerta proposta sia stata oggetto di discussione nel settore delle criptovalute da quando è stata proposta per la prima volta l’anno scorso, Capo difensore bitcoin dell’america centrale, Nayib Bukele, presentazione delle azioni degli ordini.

“Si parla molto di obbligazioni Bitcoin in El Salvador”, ha detto Saylor. ‘Quale… quale È uno strumento di debito sovrano ibrido e non un puro gioco di tesoreria Bitcoin. colui il quale Ha il suo rischio di credito Non ha nulla a che fare con i rischi del Bitcoin stesso”.

Il Prestito di 205 milioni di dollari, garantito dalle partecipazioni in Bitcoin di MicroStrategyallora era il miglior corso possibile per gli azionisti Esplora una gamma di opzioni di finanziamentodisse Saylor. Ha incluso l’emissione di obbligazioni garantite da bitcoin, l’utilizzo di DeFi o strumenti finanziari decentralizzati e il prestito del loro pool di risorse digitali.

Se fossi JPMorgan (JPM) E se il tuo saldo è al 4% di interesse, probabilmente dovresti concludere quell’affare. Ma Se un hedge fund o un’operazione non ha 100 volte il mio patrimonio netto, probabilmente c’è un rischio Dalla controparte teorica che compensa il rendimento nominale, ha detto Saylor.

Saylor si è effettivamente trasformato Azioni MicroStrategy nel gioco Bitcoin con leva. Possiede circa $ 5,9 miliardi di criptovaluta, Basato sul prezzo di mercoledì di circa $ 47.500.

“A tutti i livelli, chiunque può facilmente utilizzare Bitcoin come punto d’appoggio e La leva è abbondante Per tutte le aziende del mondo ora. I comuni possono farlo. New York potrebbe emettere $ 2 miliardi di debito e acquistare $ 2 miliardi in bitcoin: Bitcoin rende il 50% o più, il debito costa il 2% o meno“.

– Assistito da Tom Contiliano.

Questo articolo è stato tradotto da Miriam Salazar