Micron: Quali sono i requisiti per l’ingresso in Argentina di Spagna, Italia, Francia e Germania?

Dietro Un’ondata di casi Govt-19 in Argentina, தி Unione Europa (UNIONE EUROPEA) Consiglia Rimuovere il paese dall’elenco delle aree considerate sicure In connessione con Corona virus, Che è stato integrato dal 29 ottobre. Australia Y Canada Sono stati anche rimossi.

Micron: l’Europa rimuove l’Argentina dall’elenco dei paesi più sicuri, chiede il certificato di rivaccinazione e non accetta tutti i vaccini

Attualmente il Unione Europa Definisce Controlli di ingresso Fondamentalmente per blocco Situazione epidemiologica dei paesi Li classifica in un elenco che viene aggiornato ogni due settimane. Il Turisti e viaggiatori non essenziali I paesi considerati sicuri possono entrare oltre i propri confini Stato vaccinale.

Ma però Unione Europa Va notato che questo è uno che ha suggerito di rimuovere l’Argentina dall’elenco Consigli Dunque Non è vincolato, Essere un La questione dei confini. Ecco perché è necessario Esamina i requisiti di ingresso di ciascun paese prima di viaggiare.

Secondo le informazioni ufficiali a cui si accede Storico, Espa, Uno dei modi principali per entrare in Europa dall’America Latina, È Permesso per tutti i viaggiatori dall’Argentina Avere un certificato di Vaccino con un programma completo di tutti i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (Pfizer-Bioendech, Moderno, Astrogenogeno, Novavox Y Johnson & Johnson) ஓ ல Organizzazione mondiale della Sanità (compresi quelli approvati da EMA Con Scudo di vacca, sinoforma, Sinovak, covassina, Y Covovax).

Le persone sono state vaccinate Sputnik v – Questo non è ancora approvato CHI O non per il bene di EMA-, Possono entrare nel paese se hanno già un piano completo La terza dose di uno qualsiasi dei vaccini approvati da quelle agenzie (Es., dLivelli di rinforzo di Sputnik e Pfizer) Dovrebbe essere chiarito Una terza dose non è obbligatoria in questo momento.

Inoltre, i passeggeri a Prova negativa (Prove di moltiplicazione degli acidi nucleici, incl PCR, Costituita 72 ore prima dell’arrivo in Spagna; O un Test antigenico rapido Con durata massima 48 ore)

Possono inviarne uno Certificato di recupero Risultato positivo e validità massima è dato da un’autorità competente per un minimo di 11 giorni dopo 180 giorni.

Inoltre è richiesta una finitura Modulo di controllo sanitario.

Italia

Italia per adesso Non hai cambiato i tuoi controlli. Il Argentina Figura dentro Elenco d Passa con Uruguay, Cile, Colombia, Stati Uniti E questo Regno Unito, Tra gli altri. È necessario entrare nel paese Compila il modulo di localizzazione onlineCertificazione completa per la vaccinazione con alcuni dei vaccini approvati da EMA E un Prova PCR (Realizzato fino a 72 ore fa) o Antigeni (48 ore) Negativo.

Il Impossibile rilasciare il certificato di vaccinazione Possono entrare nel paese, ma pPresentare un test negativo prima dell’arrivo, Creare Isolamento Con monitoraggio sanitario per cinque giorni e Creane uno nuovo Prova alla fine dell’isolamento.

Francia

Finora Francia Non è cambiato Restrizioni di reddito, E questo Argentina Possiede ancora Elenco dei capi verdi. In tal caso, è necessario un completamento per entrare nel paese Confessione Y Fornire test PCR o antigene entro 48 ore dall’arrivo nel paese. Come Argentina È nella lista dei Paesi Verdi Non è necessario presentare un certificato di vaccinazione per entrare in Francia, Sebbene l’Health Pass sia richiesto per partecipare a ristoranti, caffè e altre attività sociali nel paese.

Germania

Germania Già aggiornato il loro Restrizioni all’ingresso dall’Argentina Il 9 gennaio. In tal caso, tutti gli argentini che desiderano recarsi nel paese per motivi turistici – inoltre, sono considerati motivi eccezionali – Vaccinazione completa Con uno qualsiasi dei vaccini elencati sul sito web Società Paul Ehrlich (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J o Novax) In questo caso non è necessaria una terza dose.