Microsfot inizia a distribuire Windows 11, una versione per aumentare la produttività

Microsoft ha iniziato questo martedì per distribuire finestre 11, La nuova versione di Sistema operativo basato su cloud Progettato per aumentare la produttività, da installare gratuitamente su tutti i computer idonei in Un processo graduale che durerà fino alla metà del 2022.

Windows 11 è disponibile per i nuovi PC, che lo integra di serie, e da martedì potrà iniziare l’installazione sui PC Windows 10 idonei per il suo aggiornamento, in un processo che verrà sviluppato per fasi.

Piani aziendali Aspettati di completare l’aggiornamento gratuito a Windows 11 entro la metà del 2022Ciò include tutti i computer che soddisfano i requisiti minimi per essere idonei.

L’azienda ha già annunciato che per installare la nuova versione è necessario un sistema a 64 bit su un chip (SoC) o processore, con una frequenza di almeno 1 GHz o due o più core, nonché almeno 4 GB di RAM e 64 gigabyte di capacità interna o più.

Richiede anche firmware UEFI con Secure Boot, Trusted Platform Module (versione 2.0), supporto DirectX 12 e un display HD, con una risoluzione di 720p, che supera una dimensione diagonale di 9 pollici.

Affinché gli utenti possano verificare se il proprio PC è compatibile con Windows 11, ovvero se il PC non presenta problemi evidenti a causa dell’hardware, l’azienda tecnologica ha pubblicato la nuova versione dell’applicazione Controllo dello stato del computer (verifica dello stato di salute del computer).

Sistema operativo basato su cloud

Windows 11 lancia un nuovo design, con forme arrotondate, particolarmente evidenti negli angoli di tutte le icone; con lucidi, in modo che assomigli a guardare attraverso il vetro; Transizioni fluide tra le attività.

Il sistema operativo di nuova generazione di Microsoft si concentra sulla produttività ed è basato su cloud. Include un menu di avvio riprogettato e una nuova barra delle applicazioni con accesso ad app di comunicazione come Teams.

Windows 11 è progettato anche per Sembra sempre lo stesso se usato su un tablet e touch screen o usato su un computer con una tastiera. Inoltre, migliora l’esperienza di utilizzo dello stilo e della tastiera touch su schermo.