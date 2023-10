Microsoft batte Google nel cloud grazie all’intelligenza artificiale

L’azienda guidata da Nadila non supera le aspettative nel settore “cloud”, mentre il colosso digitale è crollato del 9,5% a Wall Street per non aver raggiunto la crescita attesa in questo settore.

Google è crollato del 9,5% ieri a Wall Street, facendo evaporare 160 miliardi di dollari di capitale, dopo aver fornito risultati del terzo trimestre nel settore cloud inferiori alle aspettative degli analisti. RisultatiI risultati di Google nel cloud, oscurati dalla buona performance nella pubblicità, contrastano con la buona performance di Microsoft, che ha aumentato i ricavi del cloud Azure del 29% nel trimestre terminato a settembre, due punti percentuali sopra le aspettative degli analisti. . L’azienda sta quindi interrompendo la tendenza al rallentamento della crescita derivante dal miglioramento della spesa aziendale sui servizi cloud. Microsoft è il secondo più grande fornitore di servizi tecnologici di cloud pubblico dopo Amazon Web Services. La società non ha rivelato i ricavi di Azure, ma gli analisti stimano che nell’ultimo trimestre abbia guadagnato 16,7 miliardi di dollari, 15,78 miliardi di euro. L’azienda guidata da Satya Nadella ha indicato nella sua conferenza con gli analisti che il miglioramento della spesa per il cloud non è ancora completo, ma Microsoft è riuscita a compensarne l’impatto grazie al suo impegno a favore dell’intelligenza artificiale. Amy Hood, direttore finanziario di Microsoft, ha ammesso che il consumo di servizi di intelligenza artificiale è stato “maggiore del previsto”. Hood si aspetta un “contributo crescente” dell’intelligenza artificiale al business del cloud durante il trimestre in corso ed è fiducioso che di conseguenza Azure “continuerà a guadagnare quote di mercato”. READ Il numero di startup fintech è aumentato del 29,5% ogni anno dal 2019 in Cile Supera le aspettative La buona performance nel cloud si riflette nei conti del terzo trimestre di Microsoft. La società ha superato le aspettative di fatturato dopo essere cresciuta del 13% a 56.600 milioni di dollari (53.489 milioni di euro), invertendo una tendenza di crescita più lenta nell’arco di sette trimestri. L’utile operativo ha raggiunto i 26,9 miliardi di dollari, con un incremento del 25%, mentre l’utile netto è aumentato del 27% arrivando a 22,3 miliardi di dollari. Per il trimestre in corso, la società prevede che le vendite raggiungeranno un valore compreso tra 69,4 e 61,4 miliardi di dollari, un valore superiore a quanto previsto dagli analisti. La società aumenterà le entrate di Activision Blizzard in questo trimestre dopo aver concluso il suo acquisto da 75 miliardi di dollari. Con l’integrazione di questo studio, il business dei giochi rappresenterà ora il 10% delle entrate di Microsoft. Google è deludente Il buon andamento del business cloud di Microsoft ha rovinato i risultati in questo segmento di Google, che ha deluso gli analisti dopo aver annunciato che la divisione Google Cloud è cresciuta del 22% nel trimestre, quattro punti percentuali sotto le stime di Wall Street, con un fatturato di 8,4 miliardi di dollari. Non solo Google non è riuscita a soddisfare le aspettative del mercato, ma la crescita sta rallentando rispetto al trimestre precedente, con Google Cloud che ha registrato un aumento del 28% anno su anno. La divisione ha generato un utile operativo di 266 milioni di dollari, garantendole tre mesi di redditività. Tuttavia, l’attività pubblicitaria di Google continua a fare progressi nella sua ripresa, dopo aver rallentato nel 2022 a causa del contenimento della spesa aziendale a fronte del deterioramento della situazione macroeconomica. READ Santander acquista il resto della sua consociata statunitense per i consumatori per 2,5 miliardi di dollari Da Reuters Questa buona performance è rafforzata da Alphabet, la società madre di Google, che ha registrato una crescita dei ricavi dell’11% raggiungendo i 77 miliardi di dollari. L’accelerazione nella crescita dei ricavi dipende dal buon andamento della pubblicità sui motori di ricerca, che sta ritrovando una crescita a doppia cifra, nello specifico dell’11%, e portando i ricavi a 44 miliardi di dollari. Da parte sua, YouTube ha triplicato il suo tasso di crescita. La piattaforma video ha generato 7.952 milioni di dollari, con un aumento del 12% anno su anno. L’utile operativo di Alphabet è aumentato del 25% a 21.343 milioni di dollari, mentre l’utile netto è cresciuto del 41,5% a 19.689 milioni di dollari.

